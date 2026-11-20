Wanda Nara pasó por las estaciones de Masterchef Celebrity Argentina 2026 con una “cesta de los deseos” y se llevó una sorpresa con lo que pidió Nazareno Casero.

“Todo lo que vos pidas se te cumplirá”, le dijo la conductora al actor. Nazareno pidió “encontrar el amor verdadero”, causando la inmediata reacción desde atrás de Grego Rossello, muerto de los celos y de bronca una vez más.

“Basta, Nazareno”, exclamó Rossello casi como un chiquilín. “Te escupe el falafel, el yogurt…”, añadió Grego en sintonía con la comida árabe que tenían que preparar por el desafío de la jornada.

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“¿Tiene 40 años y está soltero? Es una red flag”, continuó Grego, para luego rematar el chiste dejando en claro que él se encuentra en la misma situación.

Rossello aseguró que “no iba a picar más” en posibles escenas de celos por Wanda y Nazareno, y por otro lado la conductora continuó con su cesta de los deseos yendo a la estación de Mike Amigorena, que expresó sus ganas de “tener más tiempo para estar con mi hija, contemplar la naturaleza, abrazar… el tiempo es el mejor tesoro” y su anhelo de que el día durase 35 horas en vez de 24.

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Un rato después, en los últimos dos minutos de cocina, Wanda comentó una necesidad que tiene debido a su agitada vida privada: “Necesito viajar en una alfombra árabe y volver a Turquía, me quedaron cosas pendientes, voy a ver si puedo traer todo eso que me quedó en la alfombra voladora”.

“Necesito un príncipe que viaje conmigo, estoy buscando mi Aladdin”, anunció Wanda, a lo que Grego respondió que ese príncipe era él. Sin embargo, Nazareno se metió y se puso a cantar “Un mundo ideal”. La conductora entonces le pidió a su otro pretendiente que le cantara una canción de amor, pero él respondió: “Estoy laburando, perdón”.