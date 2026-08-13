La batalla legal entre la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi suma un nuevo e impactante capítulo: la defensa de la conductora pidió la suspensión de la responsabilidad parental del progenitor de sus hijas, tras la actitud que tuvo con respecto al robo de los pasaportes en Milán.

La periodista Tati Schapiro mostró en DDM (América TV) el pedido de la abogada Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi, en el que solicita la suspensión de llamadas telefónicas, videollamadas, WhatsApp y encuentros personales hasta que existan conclusiones sobre su trato hacia las menores.

Según se supo, alegó que la conducta del futbolista dejó en sus hijas un contexto de maltrato psicológico y emocional.

“Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial. ¿A qué episodio se refiere? Al episodio de los pasaportes y, después, lo va a mencionar”, mencionó la periodista.

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“Solicito cuidado personal exclusivo de las niñas a favor de su madre. Suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental del señor Icardi”, indicó el documento.

Él mismo detalla que las menores se encuentran afectadas emocionalmente por el episodio de robo en Milán y por los incidentes que ocurrieron con la documentación de viaje, indicando que las comunicaciones entre ellos habrían sido utilizadas para interrogarlas y responsabilizar a su madre.

"Se intime al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género. La conducta del progenitor excede. Una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación de viaje. Se agregan comunicaciones en las que el señor Icardi habría involucrado directamente a las niñas en el conflicto judicial, transmitiéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional incompatible con su edad", especifica.