Luego de la explosiva entrevista que le dio Wanda Nara a Ángel de Brito en LAM (América) donde habló pestes de la China Suárez y Mauro Icardi, la conductora publicó chats privados en los que el futbolista le dejó mensajes violentos.

En una de las charlas que compartió en sus historias, Mauro habla con una persona cercana a Wanda que no está identificada. Allí, el deportista reprochó todo lo que dijo la mediática sobre él.

“¡Ya se la devolveré cada una de las cosas donde más le duela! Que se siga creyendo viva y que ningunea, me boludea, me ignora. Ya tendré mi momento”, lanzó. Su interlocutor o interlocutora intentó llevar calma, pero no lo logró.

La charla privada en la que Mauro Icardi le dijo a alguien del entorno de Wanda Nara una frase violenta sobre la conductora. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“Ojalá las cosas terminen bien”, dijo la persona que dialogaba con Icardi. Entonces, el goleador eligió una frase muy violenta para cerrar. “No hay chance. Van a terminar para el orto y no voy a tener piedad de nada”, remarcó.

En otro de los chats, que está fechado el 23 de mayo de 2023, Wanda le había compartido una nota sobre la casa que pretendía comprar y que finalmente Mauro obtuvo en el último tiempo.

Uno de los chats privados en los que Mauro Icardi le contestó mal a Wanda Nara. (Foto: Instagram/wanda_nara)

En ese momento, la conductora le insistía para que el futbolista la adquiriera, pero él no quería saber nada. “¡Qué bueno! ¡Compratela! Si tanto te gusta, compratela”, le devolvió el delantero. “Ok”, solo atinó a responder Wanda.