Wanda Nara volvió a compartir historias de Instagram y mostró parte de la contención que recibe de parte de su familia en este momento que atraviesa. Además, se sumó a la ola de la película Barbie y le hizo una especial dedicatoria a su marido, el futbolista Mauro Icardi.

La semana pasada Wanda Nara generó preocupación por su salud luego de que fuera internada por un día y algunos valores en sus estudios generaron alarma. Sin embargo, la empresaria se hizo nuevamente presente en las redes y entre la cantidad de historias que subió junto a sus hijas, le dedicó una a su gran amor, Mauro Icardi.

Primero el futbolista se mostró jugando en el volantín de un parque junto a sus hijas Francesca e Isabella y segundo, divirtiéndose con el juego de cartas conocido como UNO, junto a una ronda de mates.

No obstante, Wanda Nara se sumó a la ola de fanáticas de la película Barbie, que se estrenó esta semana y le dedicó un cariñoso mensaje a su esposo. “Mi Ken”, escribió junto a una imagen en el que se ve al futbolista sonriendo con el mate entre las manos y la televisión de fondo. Esta imagen demuestra la buena relación que mantienen luego de haber protagonizado varias idas y vueltas en su relación en el último tiempo.

"Mi Ken", escribió la empresaria en su Instagram personal.

Cabe señalar que Wanda Nara manejó con especial hermetismo el tema de su salud; sin embargo, algunos periodistas se animaron a dar el diagnóstico a pesar de que ella no habló sobre el tema. En consecuencia, se pronunció a través de un posteo de Instagram.

“Como toda mamá, intenté ocultar a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”, indicó.

De todos modos, Wanda Nara mantiene el contacto cotidiano con sus más de 16 millones de seguidores en Instagram, mientras disfruta de la compañía de sus familiares directos, quienes son su principal sostén en el día a día.

Fotos junto a sus hijas

Además de la historia dedicada a su esposo Mauro Icardi, la conductora de MasterChef (Telefe) posteó en su cuenta de Instagram dos imágenes donde las protagonistas son sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, de 8 y 6 años, respectivamente. Además, en las imágenes aparecen también las simpáticas mascotas de las pequeñas, un perro chihuahua y una pomerania.

Wanda con Francesca e Isabella, de 8 y 6 años.