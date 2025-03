Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una fuerte guerra legal y mediática desde su separación. Recientemente, la empresaria reveló que el futbolista lo acompañaba a las grabaciones de Bake Off porque no tenía amigos y, al parecer, el deportista decidió contestarle con una contundente imagen en sus redes.

Este domingo 30 de marzo, el reconocido jugador de fútbol decidió compartir dos fotos en su cuenta oficial de Instagram de 15 hombres en una cancha al aire libre con las camisetas del Galatasaray y escribió: “Mis amigos ya están equipados para el 2025″.

Además, Mauro Icardi agregó un emoji de aplausos. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a los usuarios de X fue que en ninguna de las imágenes salía él junto a sus amigos.

¿Qué había dicho Wanda Nara sobre Mauro Icardi en LAM?

“Me empezó a acompañar a Bake Off Famosos porque me daba pena que se quedara encerrado porque no tiene familia, no tiene amigos”, expresó la empresaria en diálogo telefónico con Ángel de Brito y sumó: “Tiene un solo amigo de la infancia, que yo conozco. Pero, en el último tiempo, casi no se veían”.

“¿Cómo que no tiene familia? ¿No fue con la China Suárez a visitarlos?”, le consultó el conductor de LAM al escucharla, y Wanda Nara no dudó en contestar: “Hacía tres años que no veía a su familia, fue una tarde a Rosario. ¿Dónde estuvo su familia en todas las Navidades o sus cumpleaños?”.