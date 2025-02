A días de San Valentín, Wanda Nara y L-Gante hicieron estallar las redes con un avance de la canción que lanzarán juntos el próximo 13 de febrero. Pero lo que parecía solo un anuncio musical se convirtió en una verdadera bomba mediática.

En las imágenes, la empresaria luce un elegante vestido blanco mientras posa en un balcón con la actitud de una diva. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con otra escena: un apasionado beso entre ella y el referente de la cumbia 420, que dejó a todos boquiabiertos.

Lo que más llamó la atención fue que en el clip se escucharon acordes de Amor Verdadero, la misma canción que Wanda había dedicado a su ex, Mauro Icardi, y cuyo videoclip protagonizó con el delantero, cuando vivían tiempos de amor y complicidad.

“Amor verdadero es el que no compra el dinero. Sabés que yo te vi primero. Y te quiero de enero a enero”, rezaba la canción que la empresaria le dedicó en su momento al futbolista del Galatasaray.

“La bad bitch también hace canciones de amor”, escribió la mediática, citando el tema con el que se lanzó como cantante, y las redes, por supuesto, no tardaron en reaccionar: “Jajaja, pero suena igual que ‘Amor Verdadero’, me van a volver loca”, “Vamos, Wanda. Pegue”, “Menos mal que no dice el nombre del novio, la canción va para cualquiera”, “Mismo tema que le cantó al padre de sus hijas y cantó junto con su hija”.

El videoclip original en su momento generó un verdadero revuelo. Las imágenes de Wanda e Icardi, envueltos en escenas de alto voltaje, parecían anunciar una reconciliación que nunca llegó. Pero ahora, con el vínculo roto y luego de que el futbolista blanqueara su relación con la China Suárez, la empresaria decidió borrar su pasado y apostar de lleno a su faceta musical con un inesperado giro.

Pero esto no es todo. En las últimas horas, Wanda reforzó su vínculo con L-Gante compartiendo un sinfín de imágenes y videos junto a él. De hecho, viajó a Córdoba para acompañarlo en una serie de presentaciones, dejando en claro que su cercanía es cada vez más fuerte.

Incluso, en uno de los videos se puede ver a la exconductora de Bake Off Famosos relajada, luciendo un pijama rosa de dos piezas con detalles de Hello Kitty bordados, mientras que L-Gante, con el torso desnudo, viste un short blanco y medias a tono. Frente al espejo, improvisan unos pasos de baile con una actitud descontracturada, como si el mundo desapareciera y solo existieran ellos dos. Pero lo más llamativo no fue solo la escena en sí, sino la canción que sonaba de fondo.

Wanda Nara y LGante al ritmo del Potro

El tema elegido no fue casualidad: “Ocho Cuarenta”, de Rodrigo, una letra que cuenta la historia de un amor que desafía barreras sociales. “Ella multimillonaria y del más alto nivel” que se enamora de un “vago y atorrante”, pero que termina demostrando que el "amor puede más".

¿Un guiño a su propia historia? ¿Una indirecta para quienes los critican? Lo cierto es que la elección de la canción encierra un mensaje potente. Porque si hay algo que define el vínculo entre Wanda y L-Gante es justamente eso: la diferencia de mundos, la mirada de los demás y el qué dirán.

Como si fuera poco, en un inesperado cruce virtual, Mauro Icardi cambió su foto de perfil en Instagram para poner una imagen junto a la China Suárez. La respuesta de Wanda no se hizo esperar: subió contenido abrazada a L-Gante, disfrutando de una copa de champagne en una piscina de Carlos Paz.

En la postal que encendió las redes, la pareja se muestra entrelazada con sus manos, formando el símbolo de infinito. Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara logró lo que mejor sabe hacer: ser el centro de todas las miradas.