El reencuentro entre Wanda Nara y L-Gante dejó de ser un rumor y, finalmente, se hizo realidad. Tras semanas de especulaciones sobre un posible acercamiento entre la empresaria y el cantante de cumbia 420, una serie de registros compartidos en redes sociales por Maxi El Brother, mano derecha del artista, confirmaron que la conductora de MasterChef Celebrity viajó efectivamente a España para encontrarse con el cantante.

Las imágenes y el video difundido por el manager reflejaron una velada privada en un espacio al aire libre, donde ambos compartieron tragos, risas y complicidad en un entorno distendido que da cuenta de una conexión que no se habría extinguido.

La publicación, realizada en Instagram desde la cuenta oficial del entorno de L-Gante, no dejó margen de dudas. En la descripción del video se lee: “Euro Tour con el Turro y se sumó una Bad Bitch“, en alusión directa a Wanda.

La escena se desarrolló en lo que aparenta ser una casa con parque y piscina en horas nocturnas. Wanda viste un conjunto deportivo de dos piezas gris claro, con top y pantalón jogging, y lleva en la mano una copa decorada con malvaviscos rosados y pétalos de rosa. A su lado, L-Gante luce musculosa gris, pantalones cortos deportivos, gorra negra y zapatillas blancas. Ambos sonríen a la cámara mientras se acercan a una mesa rústica de madera con picada, copas de vino y luces LED. Las mesas están provistas con embutidos, cubos de queso, pan, nachos, dips variados, hielos en bandeja y chupetines.

El video fue publicado horas después de que Wanda fuera captada en el aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de abordar su vuelo rumbo a Europa. En declaraciones a los medios presentes, la empresaria no evadió preguntas sobre su itinerario ni sobre su vínculo con L-Gante. “Fue el primero que me llamó por el Día del Amigo, y ahora voy a verlo”, respondió sin rodeos, admitiendo que ese gesto la conmovió.

Wanda también se refirió al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi, padre de dos de sus hijas. Consultada por los gestos del futbolista, que habría viajado a Turquía con sus botines personalizados con los nombres de todos los hijos de su pareja actual, Eugenia “La China” Suárez y de la propia Nara, respondió con tono firme: “Está bien, que haga lo que quiera. No tengo ni idea si lo hace para provocar. Quizás es su manera de dar amor”. E insistió en que ella elige otros modos para expresar el vínculo con sus hijos: “Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos. Yo hago otras cosas por ellos”.

La referencia a la China Suárez no terminó allí. Las redes sociales alimentaron teorías sobre la posibilidad de que la actriz hubiera usado alguna de las pertenencias que Wanda dejó en Turquía. La empresaria respondió con ironía: “Yo soy un poco más rellenita, no creo. Además, los bolsos míos son vintage y muy deseados”, aclaró, después de que Gustavo Méndez haya informado que la colección de Wanda sea de temporadas anteriores.

Además, sobre una pregunta enfocada en la “obsesión” de la actriz por llevar el estilo de vida de Nara, fue directa: “Y bueno, soy influencer, está bueno que se inspiren en mí, habla bien de mi trabajo”, respondió tajante.

Cabe recordar que la última vez que Wanda y L-Gante habían sido vistos juntos fue en Buenos Aires, en medio de un rodaje para un videoclip. Luego de ese episodio, la empresaria se mostró distante, e incluso deslizó que su prioridad era enfocarse en su familia y sus proyectos profesionales.