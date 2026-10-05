Wanda Nara y Martita Fort coincidieron este fin de semana en “La Mágica”, una fiesta de cumbia realizada en Parque Sarmiento, y terminaron convirtiéndose en dos de las grandes protagonistas de la noche.

El encuentro tuvo además un condimento televisivo: ambas forman parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara volvió a ponerse al frente del reality de Telefe como conductora, mientras que Martita Fort integra el grupo de famosos que participa de la competencia gastronómica.

Fuera de las cocinas, las dos fueron convocadas para participar de “La Mágica” y llevaron esa buena sintonía al escenario. Wanda y Martita bailaron frente al público, brindaron con cerveza y compartieron varios momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Wanda Nara y Martita Fort: las mujeres facturan 💅🏻👑 Fueron convocadas por la fiesta La Mágica: a pura cumbia en Parque Sarmiento 💃🏼 Cuanto más hablan de ellas, mayor es su cachet 😎💸 https://t.co/BNKuJbpC0U — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) October 4, 2026

La noche tuvo incluso una participación especial de Wanda, quien por unos minutos se puso en modo DJ y eligió uno de sus propios temas para musicalizar la fiesta. Martita la acompañó desde el escenario, mientras ambas disfrutaban del evento a pura cumbia.

Wanda Nara y Marta Fort pasaron por la mágica y bailaron BAD BICH Versión cumbia AMOOO https://t.co/drjjw6qhI6 — MF (@MundoFamososOk) October 4, 2026

Las imágenes del encuentro se viralizaron en pocas horas y despertaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Muchos destacaron la complicidad entre ambas y hasta comenzaron a preguntarse si la relación que comparten en MasterChef podría convertirse también en una nueva amistad fuera de la televisión.

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Acostumbradas a generar repercusión con cada aparición pública, Wanda Nara y Martita Fort volvieron a instalarse en las redes. Esta vez, lejos de las cocinas y entre baile, música y brindis en Parque Sarmiento.