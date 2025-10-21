Wanda Nara y Valentina Cervantes tendrían un pésimo vínculo y todo habría quedado expuesto en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El origen de la mala onda sería un mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández hace dos años, cuando se lo cruzó en el country Santa Bárbara.

“Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”, le dijo por mensaje directo de Instagram. Consultada por el tema, la joven modelo aseguró que nunca le preguntó a su pareja para saber si era cierto, y aclaró que con Wanda está todo más que bien.

“No hay ningún problema. Siempre van a tratar de generarlo, pero es algo de la gente. Yo no tengo ningún problema. No he visto ningún mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Chicos, miren si lo voy a molestar para una b... No pregunté cosas peores, imagínense ahora", se le escuchó decir en SQP (América).

Tras el descargo, Yanina Latorre insistió en que ella sabe perfectamente que fue real, y que lo contó abiertamente y entre risas en una reunión con otras esposas de la Selección argentina.

El día que Wanda Nara quedó expuesta por un mensaje a un jugador de la Selección

En junio, salió a la luz el mensaje que Wanda Nara le envió a un campeón del mundo. Si bien el episodio sucedió días después de que la Selección argentina se consagrara en Qatar, el chat no tardó en circular entre las mujeres de los deportistas, quienes se indignaron.

“Me dicen que Wanda es buscona”, lanzó Tatiana Schapiro al aire de DDM (América), y su compañero Santiago Sposato sumó un dato inesperado: “Unos días después de que Argentina fuera campeón del mundo, en diciembre de 2022, Wanda estaba en su casa, en su barrio privado en Nordelta. Y mientras estaba con el auto vio pasar en cuero a un campeón del mundo, que en ese momento ya estaba en pareja”.

Según el panelista, la empresaria no tardó en agarrar el telefóno para seguirlo en las redes y hablarle. “Le mandó un mensaje diciendo que lo había visto caminando por el barrio, que son vecinos y que, si él quería, le escriba”, disparó, pero la historia no terminó ahí, ya que el jugador se lo mostró a su esposa: “Ella no le dijo nada, solo se lo contó a sus amigas y personas de confianza. Lo mostró en una mesa a otras mujeres de futbolistas y empezaron a aparecer historias parecidas de otras chicas”.