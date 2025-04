Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, reapareció públicamente luego de semanas marcadas por versiones sobre su estado de salud y su vínculo con Wanda Nara. En un cruce en vivo con la mediática, el cantante dejó varios titulares: negó estar atravesando una crisis por “excesos”, confirmó complicaciones médicas y se refirió a los rumores de reconciliación entre Nara y Mauro Icardi.

“No estoy drogado”, afirmó con contundencia, desmintiendo las versiones que asociaban sus problemas de salud con consumo de sustancias. “Me siento bien, pero tengo varias cosas que atender: problemas gastrointestinales, renales y cardíacos. Tengo que seguir una dieta y estresarme lo menos posible”, explicó.

L-Gante reveló que todo surgió tras un chequeo médico de rutina: “No esperaba encontrarme con ciertas cosas. Fui al médico a hacerme un chequeo general y me encontré con algunas consecuencias. Sé que no estoy drogado y que se diga eso molesta más a mi familia y a quienes me quieren”.

A esto se sumó una nueva polémica: la abogada Sabrina Cipolla afirmó que el músico le debe 25 millones de pesos desde 2022 y que actualmente se encuentra “inhibido y embargado”. Consultado por el tema, el artista respondió: “No lo sabía”.

Respecto a su relación con Wanda Nara, fue claro: “La relación siempre va a estar bien cada vez que hablemos. Quizás se picantea un poco charlando en vivo”, reconoció, y no descartó una vuelta entre ella e Icardi: “Creo que sí, siempre queda un poco de amor, y aparte está bueno recuperar la paternidad”.

Por último, negó que se aleje de la música luego de mayo, como se había especulado. “Así se decía, pero no creo. Nunca paramos, y creo que se va a dar que no sea el último show”, aseguró.