WhatsApp es una de las herramientas de mensajería instantánea más utilizadas a nivel global, ya que facilita la interacción entre un montón de personas. Es sumamente importante tener la aplicación instalada en el celular para intercambiar mensajes y archivos, por lo que nadie desea quedarse sin la posibilidad de poder usarla.

No obstante, ciertos dispositivos no van a poder emplearla más, ya que las nuevas actualizaciones de Meta llegan con impresionantes limitaciones. Si bien no todos se verán perjudicados, estos teléfonos son muy comunes y es probable que cualquiera tenga uno de ellos en su posesión.

Puede interesarte

Desde enero de 2024, varios van a tener que recurrir a conversar de otra manera o, si es posible, cambiar el teléfono por uno más moderno. Se lleva a cabo esta acción cada determinado tiempo para asegurar la protección de los datos y de la información de todos los usuarios. Entre los modelos, se incluyen varios iPhone y Samsung.

WhatsApp: qué celulares no podrán usar la aplicación desde 2024



LG

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F7.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F6 LG Enact.

LG Lucid 2.

Samsung

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend II.

Funda Samsung Galaxy X 2.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.



iPhone

iPhone 6S.

iPhone SE.

iPhone 6S Plus.



Huawei

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend D2.



Otros modelos

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

ZTE V956 - UMI X2.

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Cinco.

ZTE Grand S Flex.

Gran memorándum de ZTE.

Winko Darknight.

Archos 53 Platino.



Por qué algunos dispositivos ya no podrán acceder a WhatsApp

La empresa efectúa mejoras todo el tiempo, pero estas no son soportadas por muchos aparatos. Los modelos mencionados ya no van a tener la opción de usar esta práctica aplicación de mensajería, y deberán recurrir a cualquier otra para no estar incomunicados.

Es clave saberlo con anticipación, sobre todo porque a muchos les facilita trabajar, estudiar y charlar con sus seres queridos. La "limpieza tecnológica" es clave en ciertas ocasiones para mantener la seguridad y la privacidad de los usuarios: así, además, se previenen todo tipo de delitos virtuales.

Cabe aclarar que WhatsApp cuenta con más de 5 mil millones de descargas solo en Google Play Store, es decir, la plataforma que permite descargar aplicaciones desde dispositivos con sistema operativo Android. Por eso, sería muy decepcionante quedarse sin ella.