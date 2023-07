Fueron necesarios años de protestas para que las mujeres puedan tener una alternativa en su código de vestimenta en el histórico torneo de Wimbledon. Así, desde este lunes las jugadoras ya no están obligadas a usar ropa interior blanca en sus partidos del torneo londinense. Te contamos todo aquí

Pocas tradiciones han cambiado a lo largo de los casi 150 años de historia del torneo de Wimbledon. Una lo ha hecho en esta edición, referida al código de vestimenta blanca para las mujeres. Ahora pueden llevar ropa interior oscura debajo de la falta para que puedan sentirse más cómodas durante la menstruación.

El blanco se mantendrá como color predominante, eso no cambiará, pero, a finales del año pasado, el club londinense aprobó que puedan añadir una prenda de color debajo de la falda, a modo de culotte, para aliviar su preocupación.

El recibimiento a este cambio ha sido muy positivo: “Aprecio la regla del no blanco completo para las chicas. Creo que es un paso importante, muy considerado. Porque hay situaciones obvias que pueden ser complicadas e incómodas”, decía la bielorrusa Victoria Azarenka tras ‘estrenar’ esta nueva posibilidad que ofrece Wimbledon.

En los primeros días del torneo también se ha visto a otras tenistas como la estadounidense Peyton Stearns o la checa Linda Fruhvirtova llevar esos shorts oscuros sobre la falda.

No lo hizo la española Cristina Bucsa, pero se muestra igual de encantada y aclara que la ropa interior puede ser oscura aunque no esté pasando justamente por el periodo de menstruación: “Me parece muy bien. Porque así no tienes ese pensamiento de que si te viene el periodo puedes manchar la ropa”.

Tatiana Golovin, en Wimbledon 2007 Reuters

Han sido años y años en los que las mujeres han alzado la voz hasta poner a Wimbledon entre la espada y la pared. En 2007 se vivió un tenso episodio con la rusa Tatiana Golovin, que ser presentó a sus dos partidos en Wimbledon con un culotte rojo bajo la falda. Nunca se había visto algo así: quebrantaba una de las costumbres más antiguas de Wimbledon y ponía en jaque al torneo.

Durante la edición de 2022, hubo protestas en las puertas de Wimbledon bajo el lema “Address the dress code”, que podría traducirse como “actualicen el código”. Se recordó a Golovin, contra la que las autoridades no pudieron hacer nada más allá de desear que perdiera lo antes posible y se terminara lo que para ellos, en términos comunicativos, era una pesadilla.

Victoria Azarenka fue una de las primeras en aprovechar la norma del código de vestimenta para lucir una prenda negra bajo la falda.

Linda Fruhvirtova durante la disputa del torneo de Wimbledon

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA

Hay que tener en cuenta que Wimbledon es un torneo que se toma muy en serio el código de vestimenta. Tal y como se especifica en las reglas del torneo, no debe haber ninguna “masa de color” en las vestimentas y solo se permite una línea de color alrededor del cuello, en las mangas, en los pantalones o falda y en las zapatillas, siempre y cuando su grosor no sea mayor que un centímetro.

Por eso, a Federer le dijeron, después de ganar su partido de primera ronda en 2013, que debía eliminar la suela completamente naranja que utilizó en sus zapatillas; a Kyrgios le advirtieron después de entrar a la pista central con una gorra roja y a Djokovic le llamaron la atención por utilizar tacos demasiado largos en su calzado hace diez años.

Se da la circunstancia de que los tenistas pueden jugar con la ropa que quieran en las pistas Aorangi, dentro del All England Club, pero a la hora de movilizarse a las oficiales, en las que se disputa el torneo, deben cambiar al blanco. Sea o no competición oficial.

El 17 de noviembre, el All England Club tomó una decisión histórica y a partir de este lunes las tenistas pueden llevar una prenda oscura bajo la falda. Wimbledon mantendrá su esencia con su hierba verde, sus fresas y otras tantas tradiciones y las jugadoras, que seguirán luciendo de blanco impoluto por encima, ganan en comodidad