More Rial dio una polémica opinión en las redes sobre el cirujano Aníbal Lotocki a pocos días de la dolorosa muerte de Silvina Luna a los 43 años, ocurrida el 31 de agosto, después de estar casi tres meses internada.

Desde su cuenta de Instagram, Ximena Capristo, una de las mejores amigas de Luna, fue contundente al referirse a los polémicos mensajes de la hija de Jorge Rial hablando de las cirugías estéticas y de Lotocki.

"Qué dice esta chica? #Repudio. Cero empatía con todas las víctimas", manifestó la pareja de Gustavo Conti desde sus historias en Instagram.

Y agregó contundente acerca del apoyo de la joven a Lotocki, quien ya fue condenado en febrero de 2022 por lesiones graves a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina: "En la publicación dice que ama? Al doc. Muerte".

Además, compartió luego uno de los últimos momentos que pasó en su hogar con su gran amiga fallecida: "Un video que era foto... Te amamos. Último finde en casa hace tan poquito".

Qué dijo More Rial sobre Aníbal Lotocki

More Rial dio una polémica opinión y defendió al cirujano Aníbal Lotocki desde sus historias de Instagram ante unas consultas de sus seguidores sobre las cirugías estéticas y el doloroso caso de Silvina Luna.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó su extenso mensaje la hija de Jorge Rial.

Y apuntó: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”.

Además, siguiendo con su pensamiento, More Rial expresó que “cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos” y remarcó que “a cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.

“Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, finalizó la joven su primer y polémico mensaje desde las redes.

Puede interesarte

Luego, cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de Aníbal Lotocki, la hija del periodista comentó: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, cerró firme More Rial.