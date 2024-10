Luciano Pereyra se sinceró en La Noche de Mirtha cuando Mirtha Legrand lo puso en aprietos con una pregunta directa sobre su vida amorosa. Durante la entrevista, la conductora le consultó: "¿Y pensás casarte o conviven ustedes?", lo que provocó una respuesta inesperada del cantante.

Luciano, con una sonrisa, contó que está en pareja hace seis años con Julia Rezzuto, una profesora de inglés. “Después de la pandemia quedamos viviendo juntos. Nos llevamos muy bien, le mando un beso porque nos está mirando en casa”, comentó, demostrando su amor.

Sobre su relación, el cantante agregó: "Ella no va a todos los shows, pero siempre que puede viene. Me gusta que me acompañe. Es una compañera increíble y una mujer espléndida", expresó Pereyra, visiblemente enamorado.

Además, detalló cómo es su convivencia diaria: “Nos acompañamos en el día a día y es muy divertido. Disfrutamos de la casa, de nuestros perros, y lo pasamos muy bien. Estoy muy enamorado”.