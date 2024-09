Julián Álvarez está concentrado con la Selección Argentina en preparación para el partido contra Chile este jueves. Sin embargo, la noticia que ha acaparado los titulares no ha sido su convocatoria por parte de Lionel Scaloni, sino su relación con Emilia Ferrero.

Álvarez y Ferrero se conocieron en su infancia en Calchín, Córdoba, y comenzaron una relación en la adolescencia que se interrumpió debido a la carrera futbolística de Álvarez. La pareja se reconcilió en 2017 y ha permanecido junta desde entonces. Aunque públicamente parecen más sólidos que nunca, el periodista español Roberto Antolín ha revelado detalles que podrían cuestionar esta imagen ideal.

En una conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Antolín mencionó que Ferrero ejerce un control significativo sobre la carrera de su pareja, argumentando que a “la Araña” le falta “carácter competitivo” fuera del campo. “Ella es profesora de educación física, pero no trabaja en esa área; su vida gira en torno a la carrera de Julián,” explicó Antolín desde Madrid.

Antolín también comentó: “Álvarez enfrenta actualmente un problema personal, no le falta talento, sino carácter. El fútbol avanza rápidamente y es crucial imponerse, algo que parece estar fallando en su caso. Lo vimos en un incidente reciente con los fans, donde su novia tuvo que intervenir. La gente sigue al jugador, no a su pareja.”

Cuando Etchegoyen le preguntó si la falta de matrimonio entre Álvarez y Ferrero podría ser un indicio de problemas en la relación, Antolín respondió: “Si alguien no tiene carácter para tomar decisiones importantes por sí mismo, eso es un problema grave. Si Ferrero quiere casarse, la decisión será de ella, no de Álvarez ni de sus padres.”

Antolín concluyó diciendo: “En el mundo del fútbol, no todas las relaciones son como la de Antonella y Messi. La vida tranquila es esencial para los futbolistas, y si los padres no apoyan la relación, puede haber complicaciones. Si aún no hay boda, es posible que los padres no consideren a Ferrero como la pareja adecuada para su hijo.”