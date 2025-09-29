Julián Álvarez y Emilia Ferrero están esperando su primer hijo y contaron que se llamará Amadeo, probablemente en honor al exjugador de fútbol Amadeo Carrizo.

La influencer fue entrevistada tras el partido de su pareja en Madrid y contó que espera la llegada de su bebé para enero. La fecha probable de parto es el 1 de enero, aunque ella espera que suceda antes.

“Por ahora, Amadeo”, contó la joven sobre el nombre de su hijo, aunque no aclaró que sea por el legendario ídolo de River Plate.

Julián Álvarez tiene 25 años y Emilia Ferrero tiene 24. Si bien son jóvenes, ellos se conocen hace muchísimo tiempo. “Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo en el que ella, su padre y su abuelo son de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo. Ahí nos conocimos”, contó el jugador en una entrevista.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, explicó el jugador de la Selección Argentina.

“Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”, reveló Julián sobre su novia.