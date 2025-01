Ailén Bechara habló a corazón abierto en Puro Show sobre la perdida de dos embarazos: “Entre medio que me llamaban a declarar y la organización de mi casamiento me sacaron al bebé, perdí mi segundo embarazo”.

“Las dos veces que me pasó estaba de dos meses, incluso me iba a casar embarazada, por eso el vestido era así, ya se me notaba, y bueno, me sucedió eso”, confesó luego la exazafata de Guido Kaczka.

Entonces, la invitada al programa de Pampito y Matías Vázquez explicó cuáles fueron los pasos a seguir: "Lo que hice, por consejo del médico, fue mandarlos a analizar después de que me los sacaran por quirófano“.

Ailén Bechara en Puro Show.

“Para ver qué es lo que sucedió; en el primero salió que fue por una falla cromosómica y el segundo todavía no me llegaron los resultados. El primero me desestabilizó mucho”, dijo la modelo.

Luego, Ailén desarrolló: “Porque el embarazo con Fran había sido perfecto, ningún problema, y con el segundo, estaba ilusionada, fui a hacerme la ecografía y que nos dijeran ‘no hay latidos’ fue un bombazo”.

En su relato, Ailén Bechara confesó el dolor por la pérdida de dos embarazos: “Me desequilibró mucho, estaba desencajada. En el otro fui con miedo a hacerme las ecogafías y cuando le vi la cara a la ecógrafa... dije no, otra vez”.

“Después de eso tenía prueba de vestido para el casamiento. Llegué llorando, quería cambiar el vestido, pero no había tiempo”, reveló la modelo.

Sobre cómo la acompañó su marido, Agustín Jiménez, dijo: “Él es muy compañero, y no solo lo pierdo yo sino que también él. Porque en el momento que decidimos los dos buscar un embarazo es porque los dos queremos”.