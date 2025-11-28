El peor incendio en décadas sacudió a Hong Kong y dejó una cifra estremecedora: 128 muertos, 79 heridos y unos 200 desaparecidos.

El drama se desató el miércoles por la tarde en los andamios de bambú que rodeaban el complejo Wang Fuk Court, con más de 1800 departamentos en el distrito Tai Po, al norte de la ciudad.

Las llamas arrasaron durante más de 40 horas los edificios de 31 pisos. El viernes por la mañana, los bomberos anunciaron que el fuego estaba “prácticamente extinguido”, pero el saldo de la tragedia seguía creciendo.

Alarmas que no sonaron y una búsqueda desesperada

El dato que más indignación generó fue la confirmación oficial: las alarmas contra incendios de los rascacielos no funcionaron correctamente. Muchos vecinos contaron que no escucharon ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para avisar a los demás del peligro.

Mientras tanto, familiares de más de un centenar de desaparecidos recorrieron hospitales y morgues buscando noticias. De los 128 fallecidos, solo se identificaron 39 cuerpos; 89 cadáveres siguen sin nombre. “Todavía no las encontramos. Vamos de hospital en hospital esperando buenas noticias”, contó entre lágrimas Wong, una mujer que busca a su cuñada y a la gemela de esta.

Investigación y polémica: ¿por qué falló todo?

El incendio, el más letal desde 1948 en la ciudad, puso en jaque a las autoridades. El jefe de seguridad, Chris Tang, informó que la investigación podría durar hasta un mes. El jefe de bomberos, Andy Yeung, admitió que las alarmas no funcionaron y prometió “medidas coercitivas” contra los contratistas responsables.

Las autoridades investigan el rol de los andamios de bambú y las mallas plásticas inflamables que envolvían los edificios en reparación. El organismo anticorrupción abrió una investigación sobre las obras y la policía detuvo a tres hombres sospechados de dejar envoltorios de espuma en el lugar.

Fue el peor incendio en Hong Kong en siete décadas.

El Departamento de Trabajo reveló que inspeccionó 16 veces las obras desde julio y que ya había emitido advertencias por escrito. Ahora, el gobierno anunció que revisará todas las urbanizaciones con obras y que analizará reemplazar los andamios de madera por metálicos.

Solidaridad y dolor: la reacción de la comunidad

El desastre paralizó a Hong Kong. Se suspendieron las actividades electorales previstas para el 7 de diciembre y el gobierno creó un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38,5 millones de dólares estadounidenses) para ayudar a las víctimas.

La respuesta de la gente fue inmediata: multitudes se acercaron al complejo para donar ropa, alimentos y artículos de primera necesidad. Se instalaron puestos de atención médica y psicológica. La solidaridad fue tan grande que los organizadores pidieron frenar las donaciones.

“Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo”, expresó Stone Ngai, uno de los voluntarios.