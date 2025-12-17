El número de civiles camboyanos muertos por los ataques aéreos y bombardeos de artillería de las fuerzas militares de Tailandia ascendió a 17, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Camboya.

La subsecretaria de Estado y portavoz de la cartera, teniente general Maly Socheata, precisó que desde la madrugada las tropas tailandesas emplearon ametralladoras montadas en tanques, drones de bombardeo, artillería pesada y un avión de combate F-16 para atacar distintas posiciones en las provincias de Banteay Mean Chey, Oddar Mean Chey y Pursat.

De acuerdo con el reporte oficial, además de las víctimas fatales, el número de heridos asciende a 77 civiles. La información fue difundida por la agencia Xinhua.

Puede interesarte

Miles de evacuados

El recrudecimiento del conflicto también provocó una crisis humanitaria: más de 130.000 familias camboyanas, unas 438.000 personas, debieron abandonar sus hogares y desplazarse a zonas seguras en busca de refugio, según datos oficiales.

El conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia se reavivó el pasado 7 de diciembre y, desde entonces, ambas naciones se acusan mutuamente de haber iniciado los ataques, en medio de una escalada que mantiene en alerta a la región.