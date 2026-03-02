Luego de una larga espera y una gran expectativa tanto en su círculo íntimo como en los medios, Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente le dieron la bienvenida a su primera hija. La noticia del nacimiento fue confirmada por el portal de noticias italiano Corriere dello Sport pasadas las 10 horas de Argentina y rápidamente fue replicada por otros medios italianos y argentinos. Este lunes 2 de marzo nació en Italia la beba del matrimonio, fruto de un amor que tuvo su broche de oro en julio de 2024 con un casamiento celebrado en el país. La pareja recibió a su hija durante la madrugada, en el Hospital Gemelli de Roma.

Según adelantaron, el nombre elegido para la recién nacida sería Gia. La niña pesó 3 kilos al momento del parto. Los miembros más cercanos de la familia Sabatini-Fulop viajaron a Italia en los últimos días para acompañar a Oriana en este momento tan especial, sumando emoción a un acontecimiento que rápidamente se volvió tendencia en redes y portales tanto de Argentina como de Europa. Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Italia en las últimas horas para estar cerca de su hija en este feliz momento.

El parto, que originalmente se esperaba para el 11 de marzo, se adelantó unos días, sorprendiendo tanto a la pareja como a sus seguidores. Así, Oriana, de 29 años, pudo cumplir su anhelo de tener cerca a sus seres queridos en el nacimiento de su hija, un deseo que había manifestado públicamente en varias entrevistas. “Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había explicado la cantante y modelo semanas atrás, dejando en claro la importancia de vivir el parto junto a Paulo y con la presencia de una partera argentina.

Para Dybala, el nacimiento de la niña llegó en un momento muy especial, apenas horas después de disputar el clásico entre Roma y Juventus, un partido que tuvo especial relevancia para el futbolista argentino. La llegada de su primera hija marca un antes y un después en la vida personal y profesional de “la Joya”, quien desde hace tiempo había manifestado su deseo de formar una familia junto a Oriana.

El recorrido hasta este día estuvo lleno de emociones y decisiones importantes para la pareja. Si bien inicialmente Oriana había considerado la posibilidad de dar a luz en Argentina, el calendario futbolístico de Paulo y la logística que implicaba el viaje hicieron que finalmente optaran por el nacimiento en Italia.

Cabe recordar que el anuncio del embarazo llegó en septiembre y fue recibido con gran alegría tanto por la familia como por sus seguidores. Sabatini y Dybala eligieron un modo original y cargado de significado para compartir la noticia: el “primer posteo de nosotros tres”. Pero lejos de limitarse a una imagen tradicional, la pareja recreó en sus historias de Instagram una tradición íntima que solo los más fieles seguidores podían identificar: una escena inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado que años atrás usaron para confirmar públicamente su relación.

En esa ocasión, publicaron dos imágenes, una en la cuenta de Paulo y otra en la de Oriana, donde sus versiones animadas aparecían juntas, sonrientes y abrazadas, frente a una cuna. El personaje de Oriana, con las manos sobre el vientre, sugería la llegada del bebé, mientras el contorno verde brillante propio del universo de Danny Phantom reforzaba el guiño para quienes conocen el inicio de su historia de amor. La escena no solo transmitió ternura, sino que celebró el crecimiento de la pareja y el valor de sus rituales personales, compartidos con quienes los acompañan desde el principio.

La historia de amor entre Oriana y Paulo se consolida ahora con el nacimiento de Gia, la primera hija de la pareja que llegó para completar la felicidad de la familia. Tras la boda en Argentina, el asentamiento en Italia y los desafíos de mantener la familia unida pese a la distancia, Oriana y Paulo celebran el inicio de una nueva etapa, marcada por el aprendizaje, el amor y la llegada de una nueva generación Sabatini-Dybala.