Yakarta –capital de Indonesia– vivió una tarde trágica cunado el incendio de un edificio de siete pisos en pleno centro de la ciudad causo 22 víctimas fatales, entre las que se encuentra una mujer embarazada. Las llamas consumieron la estructura en minutos y desato el pánico en vecinos y trabajadores de la zona.

El siniestro se originó alrededor del mediodía en el barrio de Kemayoran. De acuerdo con las primeras pericias, el fuego habría comenzado en el primer piso y luego se extendió con rapidez hacia los niveles superiores. La densa columna de humo negro fue visible desde varias cuadras a la redonda y obligó a una masiva movilización de los equipos de emergencia.

Más de cientos de rescatistas y 29 autobombas trabajaron durante tres horas para combatir las llamas. Según el jefe de Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo Condro, todo apunta a que el incendio se desató por la explosión de una batería de dron en un área utilizada para almacenamiento y pruebas dentro del edificio, perteneciente a la empresa PT Terra Drone Indonesia. Varios empleados estaban almorzando cuando escucharon las primeras chispas.

Los bomberos se encuentran cerca de un edificio de siete pisos dañado por un incendio, en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

El trabajo de rescate fue dramático. Televisoras locales mostraron cómo una docena de personas, en su mayoría mujeres, debieron ser evacuadas desde el sexto piso mediante una escalera mecánica extendida por los bomberos. Varias de ellas presentaban dificultades para respirar debido al humo mientras aguardaban su turno para descender. En total, 19 trabajadores fueron rescatados con vida, aunque algunos quedaron en estado de shock.

La gente observa un edificio de siete pisos dañado por un incendio, en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Las autoridades confirmaron que la mayoría de las víctimas falleció por inhalación de humo. Entre los heridos también figuran un policía y un bombero que presentaron complicaciones respiratorias.

Mientras tanto, los cuerpos recuperados fueron trasladados al hospital policial del este de Yakarta para su identificación, mientras familiares desesperados aguardaban novedades. La zona continúa bajo peritaje y los equipos de emergencia advirtieron que el edificio sigue inestable y con sectores inaccesibles por la densidad del humo.