Aunque debería generar un clima festivo, cada evento que engloba al Martín Fierro termina siendo un escándalo. Desde las quejas de distintos famosos por las deficiencias en el catering y en la organización, algún que otro momento bochornoso y hasta el malestar hacia quienes se terminan llevando el reconocido galardón. El 27 de noviembre se realizó la primera edición del Martín Fierro Latino y este no fue la excepción.

Filosa como se la caracteriza, Yanina Latorre criticó el evento organizado por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y acusó a María Eugenia ‘la China’ Suárez de haber comprado la estatuilla.

En diálogo con C5N, la panelista de LAM (América TV) consideró que en el evento desarrollado en Miami “todo se definía al mejor postor, como si fuera un club o una feria de barrio” y no dudó en apuntar contra la artista, quien ganó como Mejor Documental de viajes en TV o plataforma. “La China es divina, nadie lo niega eso, pero resulta que hizo un documental en Qatar que recién ahora nos enteramos que en algún momento estuvo al aire, y bueno, ganó el premio. Qué se yo...”, expresó.

Y también apuntó contra Rodolfo Lamboglia, el productor millonario de 46 años, que habría provocado la separación de la actriz con Rusherking: “Una cosa inexplicable es que el que puso mucha guita es Lamboglia, el hipotético novio de la China Suárez. Cinco veces subió ella. Al que más ponía guita lo hacían subir, y eso le quita credibilidad al premio. Era todo muy de sociedad de fomento”.

Pero eso no fue lo único que generó repercusión en el estudio. Según ella, tuvieron que poner “solo 15.000 dólares, que acá puede parecer una fortuna, pero para ellos no es poco, pero tampoco tanto”. “Hubo una cuota de 8.000 dólares y otra de 7.000. Ellos compraron todo, por eso Luis Ventura no podía hacer demasiado”, indicó.

No es la primera vez que la compañera de Ángel de Brito apunta contra Suárez. La esposa de Diego Latorre fue una de las fuentes más relevantes en el famoso Wandagate, la fuerte crisis que vivieron durante 2021 Wanda Nara y Mauro Icardi y que tuvo como tercera en discordia a la ex Casi Ángeles. En varias oportunidades, la panelista expresó al aire sus contundentes opiniones sobre la cantante y en una de las emisiones de LAM hizo una inesperada confesión que llamó la atención de sus colegas.

Aunque a comienzos de aquel conflicto, en una exaltada conversación telefónica, le había negado a Suárez tener “una obsesión” con ella, después reconoció lo contrario. “Basta. Parecés yo cuando me obsesiono con la China. Mirá, lo asumo”, lanzó, tras acusar a Mariana Brey de obsesionarse con Lizardo Ponce. En tanto, Pía Shaw celebró la actitud de Latorre con un aplauso: “Esto es un milagro”. Y Yanina le contestó: “Yo soy una mina que asume todo”.