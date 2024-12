La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para de sumar nuevos capítulos. Mientras el jugador ya se muestra junto a la China Suárez, la modelo se fue a Punta del Este a pesar fin de año, pero sin ninguno de sus cinco hijos.

Mientras los tres mayores se encuentran en Europa con Maxi López, las nenas pasan sus días con Icardi porque ella habría dicho ante la Justicia que no tenía dinero para llevarlas a Uruguay.

Quien se indignó con su accionar fue Yanina Latorre, la panelista de LAM que accede a información de la causa entre Wanda y Mauro y publicó varios posteos.

"Me molesta mucho que se victimice cuando hay mujeres que luchan mucho por estar con sus hijos y por la cuota alimentaria y ella sigue mintiendo de nuevo, se cagó en la Justicia, no cumplió con lo que dictaminó el juez y se fue a Punta igual", opinó Yanina.

"El juez no se expidió y ella se fue igual, pienso en las mujeres a las que realmente no les alcanza para vivir. Igual acá lo más importante es que se fue a Punta, no pasa ninguna fiesta con las hijas porque «no tiene dinero para mantenerlas» con carterita Hermés y avión privado", siguió.

"Impuso todo, incumplió todas las resoluciones judiciales", concluyó Yanina, que hace unos años supo mantener un buen vínculo con Wanda y hasta había sido la periodista en quien confió Nara para contarle los detalles de la infidelidad de su marido con la China Suárez.