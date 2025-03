Yanina Latorre debutó ayer como conductora de su propio programa “Sálvese quien pueda” en América TV, con un buen inicio de 3.5 puntos de rating. La esposa de Diego Latorre utilizó su nuevo espacio y le contestó a las críticas que recibió en las últimas semanas.

La semana pasada se generó una fuerte discusión entre ella y Marcela Feudale en LAM, luego de que Yanina saliera en apoyo de Mariana Brey tras las fuertes declaraciones de Jorge Rial pidiendo su renuncia de C5N.

Durante el altercado, Yanina sostuvo que “todos los periodistas que trabajan en C5N son ensobrados”, lo que generó una respuesta indirecta por parte del conductor de Argenzuela: "No hay periodista más ensobrado que el deportivo", respondió en Radio 10.

¿PALAZO PARA YANINA LATORRE? 🔥 💣



Rial TIRÓ UNA BOMBA sobre los ensobrados del fútbol y le contestó a ¿Yanina Latorre? tras el cruce con Marcela Feudale



"Loco, hablan de periodistas ensobrados y TE VAS DE VIAJE CON LAS PREBENDAS QUE RECIBE TU MARIDO..." 💣🔥 pic.twitter.com/0GVrvxXg6U — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 17, 2025

Hasta allí, podría tratarse de cualquiera, pero el conductor fue más allá y dijo: "Te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante", dando entender que quizás se refería a Diego Latorre.

Puede interesarte

La respuesta de Yanina Latorre a Jorge Rial

Luego de mostrar el clip donde el periodista estaría refiriéndose a su esposo, la conductora dejó en claro que él no "recibe sobres" de nadie y que está limpio de todo eso: "Mi marido es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina", sentenció.

“Metete conmigo Rial. Decime ensobrada [...] pero no te metas con Diego”, continuó defendiendo a su pareja: “Hizo un carrerón y ganó mucha guita. No agarra sobres”.

Respondiendo directamente a la acusación de que ella disfruta de los viajes gracias a los sobres de Diego, Yanina dijo: “Yo me saco mi pasaje en avión en primera y me lo pago de mi bolsillo porque me va bien”.

😱 ESCANDALOSO CRUCE entre YANINA LATORRE y MARCELA FEUDALE: Se metió JORGE RIAL y trató de ENSOBRADA a YANINA#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/3hRcztTSXI — América TV (@AmericaTV) March 17, 2025

“Siempre que me quieren pegar, o soy vieja, soy botinera o ahora mi marido es ensobrado”, expresó.

"Lo grave no es que un representante pague, lo grave es trabajar en un canal y que te paguen para meterte con el Gobierno", fulminó al periodista, diferenciándose de que, de recibir plata, vendría del sector privado y no sería plata conseguida a costa de los argentinos.