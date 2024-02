Yanina Latorre finalmente reveló que no se separó de Diego Latorre tras los rumores por el mensaje que compartió en la red, y liquidó a Daniel Osvaldo por haberse burlado de la noticia que resultó ser mentira.

A través de sus historias de Instagram, la panelista disparó: "¿Qué estará haciendo el inútil y bueno para nada de Daniel Osvaldo? No hay nada peor que insultar a una mina o un tipo por su apellido... yo no le debo nada a nadie, no soy corrupta, golpeadora, hija de puta, no abandono pibes ni abandono minas, que comerte una historita de una publicidad. Yo me cago risa, le contesto, lo puteo y cobro. Naciste para el fracaso, son un punching ball".



"Chupame la concha. A parte, me ataca un boludo como Daniel Osvaldo, mala persona, mal padre, mal exmarido, tiene todas en contra. Abandonó cuatro pibes, no los mantiene, lo denuncian las minas. Él está mirando historias, pegándole a minas como yo, porque está al dope. Sos un boludo. Si yo me separo, ¿vos te pensás que voy a dejar de laburar, de ser Yanina, que voy a dejar de usar el apellido Latorre?", siguió.



"Sos una mierda de persona, Daniel Osvaldo. Prefiero usar apellido prestado y colgarme de mi marido, que ser vos y la junta de basura que tenés alrededor. Andá a laburar", sentenció Yanina Latorre.





¿Qué pasó entre Yanina Latorre y Daniel Osvaldo?

"¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve", escribió Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram cuando Yanina Latorre compartió un post que despertó rumores de separación.

"A ver si me saca alguien esta inquietud. Claudia siempre fue Villafañe, nunca fue Claudia Maradona. Antonela siempre fue Antonela Roccuzzo, nunca fue Antonela Messi. Yanina, ¿ahora cómo se llamará? Alguien que me saque esta duda, porque se quedó sin huevito de dónde colgarse. Qué bárbaro. ¿Cómo se llamará ahora, no? Alguien que me saque esta duda, che. Beso Yani, quiero saber tu apellido", lanzó Osvaldo en un video, siguiendo con su burla.

Al aire de Yanina 107.9 (El Observador 107.9), Latorre le dijo de todo y lanzó: "Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos. ¿Y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!".

"Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita que pedía la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana, dos pibas le metiste, embarazada la dejaste por Jimena Barón", continuó diciendo.

Por otro lado, se refirió a sus exparejas y detalló: "Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera".



"Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a tu hijo Momo y no lo mantenés. Jimena Barón y Gianinna Maradona eran amigas, ¿y vos a mí me hablás de que todo vuelve? Te tiene que volver a vos, pedazo de mierda. Te mando un beso", sentenció Yanina Latorre sobre Daniel Osvaldo.

¿Yanina Latorre se separó de Diego?

"Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado", escribió la panelista de LAM (América TV) a través de su cuenta de Instagram y con un emoji de un corazón roto días atrás.

Mientras muchos internautas empezaron a correr el rumor sobre una posible ruptura con el exfutbolista, otros se lo tomaron a chiste e hicieron referencia a un acuerdo publicitario de aires acondicionados debido a la época de verano.

Finalmente, este domingo por la mañana, la panelista de LAM (América TV) le puso fin al misterio y reveló que se trataba de un canje: "Se la re creyeron, amor. Estamos más juntos que nunca, @philco.arg nos dió el aire que necesitábamos y ahora solo nos queda disfrutarlo".

A su vez, Yanina Latorre compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la ve con su marido, y expresó para seguir con la publicidad del producto: "Tengo una buena noticia. Acá estamos con Diego en casa, fueron días difíciles, pero por fin Philco nos dio el aire que necesitábamos. Como cayeron todos, no nos separamos, estamos más juntos que nunca".