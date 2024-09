Yanina Latorre destrozó a Lizardo Ponce al aire de Nadie Dice Nada (Luzu TV) luego de que le pidieran que se sincerara sobre lo que pensaba sobre él.

Esta crítica nació a raíz de un juego que le propuso Santi Talledo, donde le iban a mencionar a un famoso y ella debía decir lo que sentía con una palabra.

En ese contexto le mencionaron al influencer, quien en varias ocasiones, fue señalado por los internautas de rodearse de personas que se encuentren en un gran momento de exposición. Por lo que, la panelista lo definió como "Un chupa ort*s".

Entonces, hizo referencia a esta situación e, incluso, apuntó en contra de la propia Lola Latorre: "Dice 'ay, es mi amiga del alma' y está todo el día chupándole el ort* a las influencers. Me tiene los huevos al plato Lizardo... él, Oriana Sabatini, La Reini, Juli Poggio, mi hija y la mar en coche, una manga de pelotud*s que se sientan a hacer cosas correctas"

"Un chupa orto de las influencers" pic.twitter.com/OrnyrwBNEa — TRONK (@TronkOficial) September 12, 2024

Y, finalmente, advirtió: "Todos los que se ofendan por esto, métanse un palo en el ort*. No me llamen porque no voy a estar, cada vez que salgo de algún lado '¿por qué dijiste esto?'"