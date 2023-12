Yanina Latorre se hizo un retoque estético en la zona íntima y contó todos los detalles al aire de LAM (América). Aseguró que se animó a un rejuvenecimiento vaginal, parecido al de Jesica Cirio tras separarse de Martín Insaurralde, pero dejó en shock a los televidentes al revelar la fortuna que gastó en dólares. “Hay que laburar para pagarla”, disparó antes de mencionar la cifra.

“Esto no es un chivo. Me la hice para prevenir. También existe lo mismo para el hombre, chicos. No se hagan los jóvenes. A partir de los 40 empiezan las disfunciones. No dolió porque te ponen anestesia. Ayer me ardía y estaba molesta porque tenía las gasas. Esto lo hice por mí, es como un rejuvenecimiento de la cara. Hago todo lo que pueda para tener una mejor calidad de vida. Salió 700 dólares”, sostuvo.

Horas antes, mientras se encontraba en el consultorio médico, describió el paso a paso del procedimiento: “Es para pacientes menopáusicas, con atrofia vaginal, problemas de resequedad, dolores en relaciones sexuales, incontinencia, cambios en el flujo y todas las cosas que van pasando. En tres sesiones se recupera todo. Sería como una radio frecuencia la sensación, como cuando te lo hacés en la cara. Después le cuento a las chicas como queda, pero no lo voy a mostrar porque no da”.

Y concluyó: “Estoy acostada, me lo está colocando. No molesta, no duele nada. Son diez o quince minutos. Yo pedí turno. Ahora me va a decir todo lo que necesito, pero espero que no mucho más. La quiero tener divina. No me molestó, sentís un calorcito como el láser de la cara. También me voy a hacer plasma rico en plaquetas ahí abajo también”.

Jesica Cirio habló de su rejuvenecimiento vaginal

Poco después de anunciar su separación de Martín Insaurralde, a mediados de junio, Jesica Cirio se sometió a unas cirugías estéticas en la zona íntima y lo anunció con alegría en las redes sociales, donde también explicó por qué lo hizo.

Con una bata y a minutos de ingresar al quirófano, señaló que era un procedimiento muy rápido, seguro e importante. “Me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vayamos a hacer un intervención, hacerlo con un cirujano o médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar. Fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser que te ayuda a mejorar la piel”, explicó sobre el rejuvenecimiento vaginal al que apostó.

Acto seguido, indicó: “Está buenísimo. Yo me lo hago una vez por año, todos los años, porque más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro, y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar”.

En aquel entonces, la modelo recibió varias críticas por la cirugía, pero no tardó en salir a defenderse y justificarse. “Para mí es muy importante, ya que todas las que han tenido familia tienen afectado el piso pelviano. Esto puede traer como consecuencia una leve incontinencia de orina”, cerró.