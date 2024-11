Yanina Latorre visitó a Susana Giménez y habló de todos los famosos del momento. La entrevista fue muy elogiada en redes sociales y tuvo una buena medición de audiencia. Entonces a Amalia “Yuyito” González le tocó hablar del tema en su programa Empezar el día.

“Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos, así que tiene un master del tema”, opinó la exvedette.

Como era de esperarse, la panelista de LAM le respondió redoblando la apuesta: “Escuchame. Prefiero saber de cuernos y de humillaciones y no ser amante de presidentes y de tipos casados. ¿Algo más que le tengo que contestar a Yuyito? Sobámela, Yuyito, que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”.

Puede interesarte

“A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver que se te invita Susana (Giménez) y haces once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, boludo? Estoy podrida que me digan cornuda. ¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le metan los cuernos Milei a Yuyo, pues a ver, me enteré de unas cosas”, cerró Yanina.