Al margen del conflictivo divorcio que atraviesan Icardi y Wanda, sin lugar a dudas, la China Suárez también se convirtió en un personaje polémico de la historia. Y hoy en “Los Profesionales de Siempre”, Yanina Latorre fue por más y destrozó a la actriz.

“La China Suárez me odia -comenzó diciendo la conductora-, la única vez que me llamó me dijo de todo. El único personaje en toda esta historia es ella, no la quiero. Me parece una mina rara, fría. Wanda tiene cosas buenas, malas, está loca, se pelea, sé todo; por otro lado, Icardi es rarísimo, pero a mí Eugenia no me cierra ¡Tiene cara de pescado!”

Y luego Yanina aclaró: “Pero cuando digo esto no hablo de belleza, sino de la expresión en la mirada. No sé si quiere, si no quiere…no sé si está con Icardi porque lo ama. La invitó a comer y al otro día vivían juntos ¡Qué se yo! ¿Dónde quedó él ‘nos estamos conociendo?’”.

Asimismo, también Latorre habló de lo que fue su pelea con Polino: “Yo no lo odio a él, lo amo. Ya está, ya pasó ¡Con lo bien que me va, mirá si me voy a estar amargando porque me echó de Mitre!”