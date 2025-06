La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia no solo sacudió el escenario político, sino que también generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo. En el programa LAM, los panelistas protagonizaron un encendido cruce en vivo que dejó expuestas posturas encontradas, en particular entre Marcela Feudale, Yanina Latorre y Mauricio D'Alessandro.

Todo comenzó cuando el abogado salió al aire para dar su análisis sobre la resolución judicial que dejó firme la sentencia por corrupción en la obra pública. Al poco tiempo, Marcela Feudale lo interrumpió con una contundente pregunta: "¿No te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?". D’Alessandro, sin dudar, respondió: "No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández". La locutora, firme en su postura, retrucó: "Pero los de la Corte Suprema no".

💥 LA REACCIÓN DE LOS FAMOSOS ANTE LA CONDENA DE CRISTINA KIRCHNER



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ofGTRcwvLD — América TV (@AmericaTV) June 11, 2025

Enseguida, la discusión escaló. Feudale puso en duda la legitimidad de los nombramientos en el máximo tribunal y expresó: "Yo lo que digo es que me parece bastante turbia la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte, es un punto de vista. Me parece que la Justicia tiene que ser muy clara". D'Alessandro contestó: "No importa eso, porque sino caemos en argumentos que son los que rechaza la Corte".

El ida y vuelta no terminó ahí. En el medio del debate, Yanina Latorre se sumó con su característico tono filoso. En sus redes ya había manifestado su felicidad por la decisión judicial: "Yo en lo personal, quiero decir que estoy muy contenta, por lo menos empiezo a ver un poco de claridad, un poco de justicia, que los corruptos dejen de pagar, creo que estamos en un momento muy importante, donde por ahí se termina una etapa de mier...".

En el piso de LAM, Latorre redobló la apuesta: "¿Lo de Lázaro Báez no te llama la atención? Todo el desvío de la obra pública, toda la guita que le favoreció". Fue ahí cuando Feudale volvió a lanzar una frase que encendió los ánimos: "¿Sabés de quién era la plata de Lázaro Báez? Bueno, leé el fallo". El cruce se tensó y Yanina, visiblemente molesta, respondió: "De quién, a mí no me subestimes porque te estoy preguntando bien".

La tensión en el estudio creció aún más cuando Ángel de Brito intervino y apuntó directamente contra Feudale: "Bueno, pero hablá sola Marcela, tirá los temas y después no respondés... Si decís de quién era, decilo".