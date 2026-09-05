Sebastián Yatra se metió de lleno en el escándalo que rodea a Tini Stoessel con su familia y opinó desde lo que ha vivido con ellos cuando fue pareja de la cantante en el 2019.

El cantante se estaba por tomar un vuelo en el aeropuerto cuando los medios colombianos lo abordaron y no dudaron en consultarle sobre el conflictivo presente de su expareja.

"La verdad es qué no sé muy bien que está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho", respondió con mucho respecto hacia todos los integrantes.

Finalmente, le consultaron sobre la boda que se llevará a cabo entre La Triple T y Rodrigo De Paul, a lo que quiso ser cuidadoso con sus palabras: "Me parece bien, bien por ella".

La decisión de Tini Stoessel en medio de la interna familiar

Este jueves 2 de septiembre, Ángel de Brito sorprendió al revelar que Tini Stoessel decidió bloquear a sus padres en las redes sociales en medio de la fuerte interna familiar que están protagonizando.

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El conductor reveló que habló con la cantante y contó en LAM lo que le dijo: "A mis papás los tengo bloqueados. Es difícil lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

"Hace cuatro meses cuando charlaron, y quedaron en no trabajar más juntos, él aceptó pero quería quedarse con el control de todo", continuó el presentador y sumó sobre la reacción de Tini Stoessel: "Ella se opuso. Ahí se pudrió todo".

"Ella confiada en su padre fue a la reunión sola sin abogado y el padre fue con su abogado. Él le presentó su patrimonio, que no le convencía a ella, y Alejandro le dijo que quería el 50%. Ahí lo bloqueo después de esa reunión y no hablaron más. No hay denuncias judiciales por ahora", cerró Ángel de Brito.