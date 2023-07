El extremo, nacido en España pero de madre argentina, confió que el plan de blindaje no es necesario para su futuro. ¿Qué le dijo Scaloni y cómo lo llaman sus compañeros?

Se hizo esperar, pero Alejandro Garnacho finalmente está cumpliendo un primer sueño. El extremo del Manchester United de Inglaterra, que nació en España y tiene a su madre Patricia argentina, disfruta de su primera experiencia con la Selección Mayor, en la gira por Asia y como campeón del mundo. Pero el juvenil de apenas 18 años que obnubila con sus gambetas y velocidad aclaró este lunes que no necesitaba jugar los tres partidos de blindaje para decidirse por vestir la camiseta albiceleste.

Garnacho había estado en el predio de AFA, en Ezeiza, por primera vez en marzo de 2022, donde compartió estadía con la Mayor, pero como parte de la Sub 20, que se empezaba a preparar para el Sudamericano de la categoría. Después de no poder estar en ese torneo, y de sus destacadas actuaciones en el United, el DT Lionel Scaloni lo llamó para los amistosos de celebración del título de Qatar 2022 en marzo pasado, aunque una grave lesión en el tobillo lo dejó fuera.

A partir de ahí, en diferentes medios españoles se encendió la ilusión de poder convencerlo por jugar con España, su nacionalidad de nacimiento, pero él dejó en claro que ya estaba decidido a quién representar.

“Estuve convocado en marzo, pero lamentablemente por la lesión tuve que esperar, pero estoy muy contento de estar acá. Toda la familia de mi mamá es de Argentina, vivieron allá y la de mi papá en España. Por circunstancias de la vida ellos se conocieron en España y siempre estoy con la familia de mi mamá conectado, he animado a la Selección en los mundiales, quienes me siguen en redes han visto seguramente que desde chiquito he estado con la camiseta de Argentina”, empezó su entrevista con el canal TyC Sports desde la concentración de la Albiceleste en Beijing, donde espera el primer amistoso de la gira ante Australia, el próximo jueves.

“Yo no dudé nada, porque me siento argentino, apostaron por mí antes y yo lo tenía claro. No necesito tres partidos para decidirme. Es una Selección muy grande, una oportunidad muy buena y mi familia me apoyó desde el primer momento”, completó.

Más frases de Alejandro Garnacho

Si no debuto esta gira no importa, yo quiero estar con Argentina y se dará más adelante. Los compañeros bastante bien conmigo, me animan, me apoyan. Lo vi en la tele toda mi vida a Messi y es increíble estar acá ahora, no es real. El técnico me dice que esté tranquilo, que juegue como yo sé y que me va a dar la oportunidad.

El Mundial Sub 20 me lo perdí, porque la competición en Manchester seguía, le pedí por favor al técnico pero me dijo que no podía, lo seguí igualmente por televisión desde Inglaterra.

Mi primera posición es extremo izquierdo, pero dónde me ponga no me quejo, puedo jugar donde el técnico decida.

Increíble el Mundial, fue una locura, tanto Argentina como Leo se lo merecían después de la última vez. La final, los penales, terrible, me tocó verlo en Manchester porque tuvimos que volver a entrenar, lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano y lo vivimos increíble y acabó como esperábamos.

Por lo que leo, por las redes, sé que mucha gente me quiere, me aprecia, entiendo que hay muchos que seguramente no por la decisión que tomé. Voy a devolverle ese amor en el campo.

Estoy acá, con suerte el técnico confía en mí puedo seguir viniendo, quiero ser parte del grupo, participar en Copa América, en Eliminatorias y el Mundial. Quiero ser uno más.

Con Scaloni no hablé antes de venir acá, sí con Roberto Ayala, me preguntó si estaba nervioso, le dije que cuando juego no me pongo así, porque intento ser yo mismo. Él me dijo que me va a intentar dar la oportunidad.

El fútbol argentino tampoco se da a conocer tanto como el europeo, pero partidos de la Libertadores o River, Boca, me gusta seguirlos.

A los hinchas de la Selección me gustaría decirles que muchas gracias a los que me apoyan, ya saben que soy uno más acá, quiero ser parte del grupo, vamos a tratar de seguir dándoles alegría como la de la Copa del Mundo. Vamos para adelante.

Vi lo de los europibes, me llega por un lado, por el otro, Licha me llama Garna, porque en Manchester me dicen así, pero acá quedó ‘Ale’. Lisandro es como mi papá, me ayuda mucho en todo lo que puede, es una persona de 10, me habló de la Selección, me ayuda bastante.