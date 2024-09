Yanina Latorre trató de marginal a Guido Süller por sortear una merienda con él en su casa, y él le respondió explosivo.

Qué pasó entre Yanina Latorre y Guido Süller

"El marginal del fin de semana es Guido Süller. Escuchen: vende meriendas con él mismo. O sea, rifa una merienda con él mismo. Él primero tenía un emprendimiento en su casa, hacía cenas y le cocinaba a la gente. Lo tuvo que cerrar porque la gente no fue, ¿entonces qué te hace creer que la gente va a merendar con vos?", sentenció Latorre en su programa, Yanina 107.9 (El Observador).

"Ahora dice que está rifando una merienda con él, dice: 'Las organizo yo y podés merendar conmigo en mi casa del lago, en la del campo o en unca casa de té en Buenos Aires. Es una tarde donde podés comer y tomar lo que quieras. Podés comprar un número, que es muy barato, después se hace el sorteo y salen dos ganadores que van a merendar conmigo'. A lo que hemos llegado...", sumó.

Ante esto, el mediático recogió el guante y le respondió picante al aire de Patria y Familia (Luzu TV): "Es una cloaca su boca, me ninguneó como que era lo más marginal del ambiente artístico estar sorteando una merienda conmigo en mi chacra o en mi casa del lago, que me parece algo muy lindo. Obviamente la gente que participa es gente que me quiere o que se ríe o que se entretiene".

GUIDO SÜLLER DESTROZÓ A YANINA LATORRE



"Es una cloaca su boca, me ninguneó [..] a vos no te quiere nadie y tenés un pasado con un papelón gigante, donde está involucrado tu marido y la pobre Natacha Jaitt [..] no te metas conmigo porque tengo pico y a la gente de mi lado" pic.twitter.com/LU3iC0Q7hY — TRONK (@TronkOficial) September 10, 2024

"Si a vos no te quiere nadie y tenés un pasado de un papelón gigante, donde está involucrado tu marido y la pobre Natacha Jaitt. No podés estar diciendo que lo mío que es laburo, es algo marginal, porque es un pequeño emprendimiento", sumó.

"Y las cenas, Yanina, me fueron excelente, gracias a eso y a otros ahorros que tenía me pude comprar la chacra. Así que cerrá la boca o el cu... Gracias a toda la gente que me defendió, yo no ando en política, no me acosté con nadie, no recibo nombres, todo lo hago laburando. Ya tengo una edad que tendría que no estar haciendo nada y sigo generando cosas. No te metas conmigo, porque tengo pico y tengo a la gente de mi lado", concluyó filoso Guido Süller.