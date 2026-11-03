Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica y publicó un contundente descargo en sus redes sociales para responder a las acusaciones sobre el manejo del dinero recaudado en sus colectas solidarias. El influencer cuestionó a quienes pusieron en duda la construcción de un refugio de perros y aseguró que no tiene inconvenientes en presentarse ante la Justicia para dar explicaciones.

El video fue difundido este lunes, después del fuerte enfrentamiento que protagonizó con la periodista Josefina “la China” Ansa durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

En aquella emisión, una pregunta sobre el destino de los fondos destinados al refugio de animales provocó una discusión que obligó a interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos.

La repercusión del episodio reavivó los cuestionamientos contra el influencer, quien decidió responder públicamente a las versiones sobre presuntas irregularidades.

“Yo no me escondo de nada”: la respuesta de Maratea

En su descargo, Maratea rechazó las versiones que indicaban que había sido convocado a mediaciones judiciales y no había asistido.

“Se está diciendo que me hicieron demandas y mediaciones y que yo nunca me presenté. Eso es mentira”, afirmó.

Según explicó, las mediaciones estaban relacionadas con reclamos por daños y perjuicios y aseguró que incluso había iniciado una de ellas.

El influencer apuntó especialmente contra la periodista Fernanda Iglesias, a quien acusó de difundir información incorrecta sobre su situación judicial.

También sostuvo que había iniciado una demanda contra ella y cuestionó que, según su versión, no hubiera respondido a esa presentación.

“Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran. No tengo ningún problema”, aseguró.

Qué dijo sobre la demanda por la colecta del refugio de perros

Uno de los principales puntos del descargo estuvo relacionado con una demanda que reclama una rendición de cuentas sobre el dinero reunido para construir un refugio de animales.

Maratea explicó que esa presentación judicial es reciente y aseguró que todavía no recibió una notificación formal.

Según su versión, el juez aún no había dispuesto el traslado de la demanda, por lo que se enteró de su existencia a través de los medios de comunicación.

El influencer consideró que esa situación le permitirá presentarse voluntariamente ante la Justicia.

Además, cuestionó a la persona que impulsa el reclamo, a quien identificó como una influencer que viene denunciando presuntas irregularidades en la campaña.

De acuerdo con su explicación, la denunciante habría obtenido un poder de una mujer que colaboró económicamente con la colecta para reclamar una rendición de cuentas.

Maratea sostuvo que el aporte de esa donante no habilitaría, a su entender, a exigir explicaciones sobre la totalidad del dinero recaudado.

Sin embargo, esa interpretación corresponde a la posición del influencer y no implica una resolución judicial sobre el alcance del reclamo.

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Los $18,5 millones recaudados y las imágenes del refugio

Durante el video, Maratea también se refirió al monto total de la campaña solidaria, que, según indicó, reunió aproximadamente 18.500.000 pesos.

El influencer rechazó las acusaciones de haberse quedado con el dinero y aseguró que el refugio de animales efectivamente fue construido.

Para respaldar sus declaraciones, compartió imágenes de la propiedad y detalló las instalaciones que, según afirmó, se realizaron con los fondos aportados por los donantes.

Entre ellas mencionó una casa con tres habitaciones, una galería, baño, cocina, instalaciones de gas y electricidad, paneles solares y un tanque de agua.

Maratea insistió en que había mostrado el avance de la obra durante la campaña y cuestionó a quienes sostienen que el proyecto quedó inconcluso.

“Yo no tengo drama en rendir cuentas de cada peso”, afirmó durante su explicación.

Las imágenes difundidas forman parte de su respuesta pública, mientras que los cuestionamientos sobre la rendición de cuentas continúan siendo objeto de controversia.

El mensaje contra quienes cuestionan sus campañas solidarias

Hacia el final de su descargo, Maratea aseguró que su reacción no está relacionada únicamente con las acusaciones que afectan su imagen personal.

Según explicó, también busca defender a las miles de personas que participaron de sus colectas solidarias y colaboraron económicamente para concretar diferentes proyectos.

En ese sentido, sostuvo que las campañas demostraron que la organización colectiva puede alcanzar objetivos importantes.

El influencer afirmó que no permitirá que las críticas contra su persona desacrediten el trabajo de quienes confiaron en sus iniciativas.

“Voy a defender ese legado y voy a defender a esa gente”, expresó.

Además, cuestionó a quienes, según su interpretación, buscan instalar la idea de que las campañas solidarias fueron fraudulentas o que los aportes no se destinaron a los objetivos anunciados.

El escándalo con la China Ansa que reavivó la polémica

La nueva publicación de Maratea llegó pocos días después de la difusión de su enfrentamiento con la China Ansa en PH, Podemos Hablar.

Durante una dinámica del programa, la periodista le preguntó qué cuestionamientos podría hacerse a sí mismo si fuera una persona que había donado dinero a sus campañas.

El influencer respondió que no encontraba motivos para reprocharse, porque consideraba que los objetivos de sus colectas se habían cumplido.

Sin embargo, cuando Ansa mencionó el refugio de perros y las dudas sobre su finalización, la conversación cambió de tono.

Maratea cuestionó la información que manejaba la periodista y le preguntó cómo había investigado el caso.

La discusión se extendió durante varios minutos y obligó a Andy Kusnetzoff a realizar una pausa en la grabación.

Tras la repercusión del episodio, el influencer volvió a defender públicamente su actuación y anunció que pretende presentarse espontáneamente ante la Justicia para responder al reclamo vinculado con la colecta.