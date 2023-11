Todo comenzó con el conflicto de este martes a la noche, luego de que Yanina Latorre renunciara a bailar "la salsa de tres" junto a Romina Uhrig porque la ex GH se ausentó del ensayo que tenían acordado.

Por supuesto, esto generó repercusiones y una de las opiniones en contra de la exdiputada fue la de Karina Lavícoli, panelista de Intrusos, quien señaló que Uhrig siempre quiere "quedar como la víctima".

Luego de que Marcela Tauro manifestara que tampoco entendía la razón de su enojo, Uhrig dijo: “Es al cuete esta nota porque siempre me van a bardear y me van a decir que soy una mal educada”.

A su vez hizo referencia a lo que padece desde que salió de la casa de Gran Hermano: “A mí me han faltado al respeto, me han dicho de todo. Yo justamente soy la irrespetuosa cuando hace rato tendría que haberlos mandado a… Estoy hablando en general de todo lo dijeron. No me quieran desvirtuar la charla”, indicó.

En ese momento, intervino Karina Lavícoli generando un momento de tensión: “Siempre querés quedar como la víctima, no reconocés nada. Nunca te equivocás vos. Sos buena, vas a ensayar, fuiste con fiebre, fuiste a todos los laburos. Se te veía espléndida anoche. Yo no te creí que estabas enferma, te lo digo en la cara”.

Tras lo cual, Uhrig respondió tajante: “No me interesa. No me sumás, restás, nada. Si lo único que hacés es siempre tirarle mala energía a todos”. De inmediato, la panelista respondió: “Te estoy diciendo lo que pienso en la cara bien, como dos mujeres adultas. Con la diferencia de que vos te enojás porque te molesta algo”.

Romina se cansó y sentenció: “Les voy a dar la razón a todos. ¿Cómo no se va a entender mi enojo? Si siempre me quieren dejar como la mala madre y la irresponsable. Ya me cansé de eso. Hice al pedo esta nota, porque siempre me bardean”.

Antes de finalizar la entrevista, Romina contó que bailará el ritmo salsa de a tres junto a "Sol 2", uno de los nuevos personajes que se encuentran en el Bailando e interactúa a menudo con Marcelo Tinelli.