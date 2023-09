La infidelidad de Alexis Quiroga a Coti Romero sigue sumando capítulos. Es que después de darse a conocer el video del ex Gran Hermano a los besos con otra mujer y los mensajes que le escribía a otras chicas, la correntina volvió a la pista del Bailando 2023 para dar más detalles.

Apenas comenzó el programa, Coti habló de esta tema. "Yo quiero dar por terminado este tema. Le perdono todo lo que hizo y le agradezco porque me dio una enseñanza, aunque dolió, muy importante de cómo son estas cosas en la vida", comenzó diciendo la participante.

Luego, agregó: "Él puede salir a decir lo que quiera, pero sabe en el fondo que yo hice las cosas bien. También sabe que el día de mi cumpleaños, que viajamos a México, él se estaba escribiendo con otras chicas".

"Yo podría salir a matarlo en todos los programas porque tengo las capturas, pero no lo voy a hacer por el amor y el respeto que le tengo todavía, pero no voy a volver más porque se me cayó del pedestal donde lo tenía ", cerró Coti Romero.