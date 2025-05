La pastora Irma volvió a lanzar duras críticas contra la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, a quien acusa de aprovecharse económicamente de personas de bajos recursos en el ámbito religioso. Según Irma, esta situación se habría dado incluso antes de que finalizara la relación entre González y el presidente Javier Milei.

La predicadora denunció que varias personas humildes se comunicaron con ella preguntando cuánto cobraba por dar su testimonio, lo que la sorprendió, ya que afirma no cobrar por sus visitas a iglesias evangélicas. “Me llamaban y me chocaba. Les explicaba que no cobro, salvo que necesite que me trasladen porque no tengo movilidad”, explicó.

Irma aseguró que muchas de estas personas estaban atravesando situaciones difíciles, “gente que la está remando”, y reveló que González habría cobrado hasta 1.500 dólares por asistir a predicar y compartir su experiencia espiritual.

Visiblemente molesta, la pastora remarcó que este tipo de pedidos de dinero no se condicen con el perfil económico de quienes invitan: “Es gente que está levantando las paredes con esfuerzo, que quiere abrir comedores para niños. No solo se trata de hablar de fe, sino también de acompañar con hechos”.

Finalmente, Irma cuestionó la actitud de González y concluyó: “Me molestaba porque eran muy humildes. Le falta crecer en lo pastoral”.