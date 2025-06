Amalia "Yuyito" González se encuentra en Miami, donde participa de encuentros en iglesias evangélicas, brinda charlas y comparte transmisiones en vivo sobre su experiencia espiritual. Desde allí, desmintió categóricamente haber tenido un cruce con Fátima Flórez en el aeropuerto de Ezeiza, pese a que un video viral en redes sociales sugería lo contrario.

La información fue confirmada por Silvia González, amiga de la ex vedette, quien aseguró a la agencia Noticias Argentinas que “nunca hubo un saludo ni un encuentro” entre Yuyito y la imitadora. "Eso no existió", afirmó.

Por su parte, González compartió en redes su entusiasmo por las actividades religiosas que realiza. Desde la salida de un hotel en Kendal, mostró parte de su recorrido hacia la iglesia “El Rey Jesús”, y adelantó que pronto visitará al pastor Ledesma en Chaco.

🔴 IMÁGENES EXCLUSIVAS: YUYITO GONZÁLEZ FUE INVITADA POR LA IGLESIA CRISTIANA EN MIAMI@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/26cKWabGVp — América TV (@AmericaTV) June 4, 2025

Durante una de sus transmisiones en vivo, aclaró que no está cobrando por estas presentaciones: “Díganle a los demonios que no cobré. Después dicen que me pagan 10 mil dólares y no cobro nada”. Además, destacó que en una de las reuniones estará presente la asesora espiritual de la Casa Blanca.

También explicó que no tiene un rol pastoral formal: “Pastora es quien tiene un upgrade y está a cargo de una iglesia. Yo no lo soy”.