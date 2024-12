Durante los últimos días, salieron a la luz versiones que indicaban que no está todo muy bien entre el presidente Javier Milei y la conductora Amalia “Yuyito” González. Al parecer, los asesores del Presidente le pidieron “bajar el perfil de la pareja”, entonces ella dejó de dar entrevistas y comenzó a hacer menos referencias sobre el mandatario en su ciclo “Empezar el día”.

En el programa de este lunes, por primera vez, Yuyito no arrancó saludando a Milei ni cantándole el tema musical de Rodrigo Tapari ("Me gusta todo de ti") que se dedican a diario. Si bien el ciclo arrancó mostrando la imagen de los muñecos de madera de Javier Milei y Amalia González y ella se apareció en cámara muy sonriente y cantando, se encargó de aclarar que se “autocanta” el tema.

“El día que vino Rodrigo Tapari y la cantó me enamoré. La empecé a poner para ustedes, después para mí, me la autocantaba. Yo me la cantaba para mí. Para estar siempre conmigo. Después a lo largo del año, se despertó el amor y se la empecé a cantar a él todo el año”, remarcó.

“Qué fin de semana, voy a extrañar a mucha gente en el verano. Cómo me tienen bajo la lupa, qué éxito este programa. No digo nada, me voy a hacer mi programa”, continuó la conductora que intentó no contar demasiado sobre la supuesta crisis.

“Qué lío se armó el Instagram durante el fin de semana, mejor no digo nada… El Instagram 2025 estará dedicado a marcas y emprendedores. El fin de semana se intentó hacer un cambio y pasaron cosas. Que seguís, que no seguís. Están con la lupa. Mi única red va a estar dedicada a marcas, a cosas comerciales para apoyar a los emprendedores”, dijo González.

Qué pasó entre Yuyito González y Javier Milei en Instagram

En medio de la visita oficial de Javier Milei a Roma para reunirse con Giorgia Meloni, surgieron rumores sobre una posible crisis en su relación con Yuyito González. La exvedette dejó de seguir al Presidente en Instagram, lo que desató especulaciones de distanciamiento.

Sin embargo, se confirmó que volvió a seguirlo, añadiendo incertidumbre sobre su vínculo. Previamente, ella había expresado públicamente su amor durante un homenaje a Milei, pero los movimientos en redes sociales mantienen viva la duda sobre el estado actual de la relación.