Este viernes la conductora y actual primera dama, Yuyito González, estuvo en el Cantando 2024 (América) para acompañar a su hija Brenda Di Aloy, que se encuentra como participante del certamen.

Luego de una gran entrada, Yuyito conversó con la conductora Flor Peña, y no tardó en salir el tema de su relación con el presidente Javier Milei.

“Vengo porque, lógicamente, dice que es la hija abandonada…ya me clavó una daga con eso”, confesó en primer lugar, ya que su hija aseguró que casi no la ve desde que está en pareja.

Como si eso fuera poco, Yuyito también retrucó con que el motivo fue la mudanza de Brenda de la casa y deslizó: “El noviazgo me ayudó a no tener a Brenda. Yo vivo en mi casa, mi departamento, y voy mucho a la casa de mi novio”.

En cuanto a la intimidad, se supo que la primera dama llama a Javier como “cielo” o “amor”, pero antes de seguir hablando, sentenció: “No puedo contar muchas intimidades porque son secretos de estado”.

Puede interesarte

“Estar enamorada te cambia la vida, más a mí que hacia muchos años que no me enamoraba. No había conocido a nadie que impactará como para generar una relación", reveló.

Finalmente, ante esto, Brenda acotó: “Es la primera persona que presenta formalmente en el hogar”. “Yo mientras mi mamá esté enamorada, la apoyo totalmente. Es un placer verla bien”, agregó su hijo Stefano, también presente en el estudio.