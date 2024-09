La conductora de televisión Amalia "Yuyito" González comenzó su programa "Empezar el día" con un anuncio emocionante: acompañará al presidente Javier Milei a un evento en el Congreso de la Nación el próximo domingo. Además, conocerá a los padres de Milei, un momento significativo en su relación.

González expresó su entusiasmo por la oportunidad de conocer a los suegros y compartir el momento con otros políticos y sus parejas. "Voy a conocer a mis suegros, es un día muy importante para mí", dijo con emoción. También mencionó que estará en un palco con la mujer de José Luis Espert y la mujer de Guillermo Francos, gracias a la organización de Karina.

La presentadora de televisión también se mostró preocupada por elegir el vestuario adecuado para la ocasión, ya que el evento será transmitido por cadena nacional. "Quiero ver el look y consultar porque hay looks que van y looks que no van. No sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo", aseguró.

Puede interesarte

Este evento es especialmente significativo, ya que el presidente Milei anunciará el Presupuesto para el 2025. La aparición de González en el Congreso ha generado interés en los medios, incluso provocando que Susana Giménez pospusiera su regreso a Telefe para la semana siguiente.

González suele compartir detalles de su relación con Milei en su programa, y esta vez no fue la excepción. Su relación con el presidente ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses, y su aparición en el Congreso es solo el último ejemplo de su creciente presencia en la escena política.