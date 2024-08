Zulma Lobato ha vuelto a los medios debido a una situación crítica que preocupa a sus seguidores. La mediática, alejada de la televisión desde hace años, reveló que está pasando por un momento difícil que amenaza su estabilidad y la de su amada mascota.

En una entrevista con Socios del Espectáculo desde su hogar en Munro, la artista describió su actual drama: “Estoy al borde del desalojo. Estuve investigando, 150 o 200 mil pesos por inmobiliaria. No puedo pagar eso, ya que solo cobro una jubilación de 270 mil pesos. Quiero que depositen en mi CBU para ver si puedo comprar un terreno y construir una casa prefabricada. Necesitaría 9 o 10 millones de pesos”.

Lobato, quien afirmó estar “cancelada desde hace 13 años”, compartió su mayor preocupación: “Lo que más me angustia es que si no encuentro un lugar donde vivir, tendré que ir a un geriátrico, y allí no permiten tener perros. Si me quitan a mi perro, creo que moriría de tristeza, porque estar en un geriátrico es espantoso. No soy tan mayor como para estar en un geriátrico, tengo 67 años”.

Con gran dolor, Lobato añadió: “¿Qué haría allí? Creo que me terminaría muriendo. Si no encuentro un lugar, me quitaré la vida. No tengo momentos de alegría, siempre estoy triste, apagada, con ganas de llorar. Es como si estuviera muerta en vida”.