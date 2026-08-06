Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná
La artista fue encontrada desorientada en las inmediaciones del hospital San Martín, en Paraná. Recibió asistencia municipal, pasó la noche en una residencia temporal y será evaluada por un equipo interdisciplinario.
Zulma Lobato fue encontrada este miércoles en situación de calle en las inmediaciones del hospital San Martín, en la ciudad de Paraná. La artista estaba acompañada por otra mujer y fue asistida por personal de la Municipalidad.
Según se informó, Lobato se encontraba desorientada en tiempo y espacio. Debido a su estado, los trabajadores municipales no pudieron determinar cómo había llegado a la capital entrerriana ni conocer las circunstancias que atravesaba.
Desde el área de Desarrollo Humano le ofrecieron alojamiento en una residencia temporal. La mediática aceptó la asistencia y pasó la noche en el lugar, donde quedó resguardada y acompañada por los equipos locales.
Durante este jueves será entrevistada y evaluada por un equipo interdisciplinario para definir cómo continuará el acompañamiento. En paralelo, las autoridades intentan comunicarse con sus familiares para informarles sobre la situación.