Zulma Lobato fue encontrada este miércoles en situación de calle en las inmediaciones del hospital San Martín, en la ciudad de Paraná. La artista estaba acompañada por otra mujer y fue asistida por personal de la Municipalidad.

Según se informó, Lobato se encontraba desorientada en tiempo y espacio. Debido a su estado, los trabajadores municipales no pudieron determinar cómo había llegado a la capital entrerriana ni conocer las circunstancias que atravesaba.

Desde el área de Desarrollo Humano le ofrecieron alojamiento en una residencia temporal. La mediática aceptó la asistencia y pasó la noche en el lugar, donde quedó resguardada y acompañada por los equipos locales.

Durante este jueves será entrevistada y evaluada por un equipo interdisciplinario para definir cómo continuará el acompañamiento. En paralelo, las autoridades intentan comunicarse con sus familiares para informarles sobre la situación.