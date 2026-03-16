Zulma Lobato volvió a ser noticia hace unos días cuando Jazmín La Cuerpo, quien la ayuda, confirmó que la mediática estaba de novia con Claudio. La relación duró poco, y ahora confirmó el fin de su relación con el plomero oriundo de Tandil con quien se había visto muy ilusionada.

El video lo compartió La Pepona, quien también forma parte del grupo de amigos de la mediática. Sentada en la intimidad de su hogar, compartiendo un té y mates, Zulma no se guardó nada al explicar los motivos del distanciamiento. Con la honestidad brutal que la caracteriza, la artista sentenció que el vínculo "no funcionó" debido a la falta de calidez de su expareja.

Sin embargo, la declaración más picante llegó cuando fue consultada sobre la intimidad de la pareja. Zulma fue contundente al asegurar que el desempeño de Claudio no estuvo a la altura de sus expectativas, lo que terminó por apagar la llama del amor. "La tiene chiq¨¨t¨. No me calent¨", reveló con sinceridad.

"Si no gozo con la persona que me está haciendo el amor, ¿qué sentido tiene seguir juntos?. Cada uno por su lado", agregó con firmeza la mediática.

A pesar de la desilusión amorosa, Zulma se mostró entera y decidida a enfocarse en su bienestar. Al ser consultada sobre su futuro cercano, afirmó que se refugiará en el cariño de Estrella, su perrita de 12 años, a quien considera como una hija.

Aunque su amiga le recordó que aún tiene propuestas y pretendientes, la mediática se mostró escéptica ante la posibilidad de un nuevo romance a corto plazo: "Yo creo que ya no... la tercera es la vencida", concluyó, dejando entrever que, por ahora, prefiere la soltería.

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Así presentó a su novio Zulma Lobato

Fue Jazmín La Cuerpo, quien mostró fotos de Zulma Lobato junto a un hombre. "Zulma Lobato en pareja con su plomero. ¡Qué viva el amor!", reza la frase escrita sobre la foto de los flamantes novios.

"¿Te gusta Claudio?", le preguntan a Zulma y ella, muy segura, responde: "Sí, me encanta". Por su lado, el plomero algo más tímido dijo sobre ella que "es una buena mujer". El amor no triunfó, y la pareja se separó.