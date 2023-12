Un joven de 20 años sobrevivió a un brutal ataque en patota de un grupo de delincuentes que lo desfiguraron a botellazos y patadas, a la salida de un boliche, en el sur del Gran Buenos Aires, para robarle la billetera.

A raíz del hecho ocurrido la madrugada del sábado 9 de diciembre pasado, a metros del Complejo NYX, la víctima recibió 8 puntos de sutura en la cabeza y dos en el rostro, además de las distintas lesiones todavía visibles, por todos los golpes que sufrió.

"Estaba con un amigo y dos amigas. Viene un chico con una botella y me la da en la para trasera de la cabeza", recordó Bruno, en diálogo con cronica.com.ar.

"Después de eso, solo se me viene una imagen con mi amiga adelante mío. Yo tocandome la cabeza, y viendo mi mano con mucha sangre. Ahí me desplomé en el piso", detalló.

"Por lo que me contaron, uno me robó la billetera, mientras me pegaban en el piso. A mi amiga le robaron la cartera, y mi amigo le pegaron y lo amenazaron con una botella", agregó sobre la dramática situación.Sus amigos, que presenciaron la golpiza, y que fueron amenazados por los agresores, lo llevaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana a la zona, donde los médicos lo atendieron de urgencia.

Puede interesarte

El joven perdió mucha sangre, y estuvo internado dos días, hasta que le dieron de alta. Ahora se encuentra en su casa, donde sigue su recuperación, y pide justicia por el violento episodio que sufrió, debido a que los agresores escaparon impunes, y todavía no fueron identificados.

"Eran seis los que me pegaron sin razón alguna. Me dejaron inconsciente de un botellazo por la espalda, y me siguieron pegando en el suelo. Necesito saber quién fue, para que esto no quede en la nada", remarcó.

El caso fue denunciado, y es investigado por la UFI 1 de esa jurisdicción, aunque hasta ahora, solo habría sido caratulado por el delito de "robo".