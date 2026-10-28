Lionel Scaloni atraviesa un doloroso momento personal tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, quien falleció a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato. La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre y generó pesar en el entorno del entrenador campeón del mundo con la Selección argentina.

Según informaron medios locales, el fallecimiento se produjo el martes 27 de octubre. Marzetti atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años y residía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni.

La mujer había trabajado como jueza de paz de la localidad y era madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La familia mantiene un fuerte vínculo con la comunidad santafesina, donde el actual entrenador de la Albiceleste nació y comenzó su carrera futbolística.

La emotiva dedicatoria de Scaloni a su madre

La delicada situación de salud de Eulalia había sido mencionada públicamente por el propio Scaloni en 2021, cuando la Selección argentina conquistó la Copa América en Brasil.

Después de la histórica victoria frente al conjunto brasileño en el estadio Maracaná, el entrenador dedicó el título a su madre, que atravesaba un problema de salud.

"Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó en aquella oportunidad.

Meses después, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Scaloni volvió a referirse a la difícil situación familiar que estaba atravesando.

En septiembre de 2024, durante una entrevista con Juan Pablo Varsky, el técnico reconoció que los problemas de salud de sus padres le habían impedido compartir plenamente con ellos las conquistas de la Selección.

"Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto", manifestó.

Puede interesarte

La despedida en Pujato

De acuerdo con la información difundida por medios santafesinos, el velatorio de Eulalia Marzetti se realizaría de manera íntima, acompañado por familiares y personas cercanas.

También trascendió que Lionel Scaloni se encontraba en Buenos Aires al momento de conocerse la noticia y que tenía previsto trasladarse a Pujato para acompañar a sus seres queridos.

El fallecimiento de su madre representa una pérdida significativa para el entrenador, quien en distintas oportunidades destacó la importancia de sus padres en su vida y recordó el acompañamiento que recibió de ellos desde sus comienzos en el fútbol.