Este domingo por la noche se confirmó la muerte de Johnny Allon. El histórico presentador tenía 82 años y una exitosa carrera en la televisión, donde trabajó interrumpidamente durante más de cinco décadas. La triste noticia fue confirmada por su entorno.

Su estilo y su desparpajo lo convirtieron en una figura muy querida en el mundo del espectáculo. Jamás le tuvo miedo al ridículo y se animó a protagonizar momentos muy bizarros, una actitud que le dio un estilo único.

Fue uno de los pioneros de la difusión de videoclips en la Argentina, algo que se transformó en el sello de varios de sus programas como Lluvia de estrellas, El Club de la Computadora, Siempre sábado y Johnny Allon Max -un ciclo que tenía una fiel audiencia en la pantalla de Canal 26 y que mezclaba música con sketches de humor-.

Nacido el 14 de febrero de 1941, se llamaba Antonio Juan Sánchez. Fue empresario, músico y conductor de televisión. A fines de los 70, ya se había ganado un lugar importante en la pantalla chica con Johnny Allon Show, que se emitió de 1978 a 1987 en la pantalla de Canal 2 de La Plata. De ahí en más, nunca dejó de estar delante de cámara.

Este mismo domingo había publicitado la emisión de su programa, el cual empezó a transmitir por un sitio de Internet. “¿Cómo están? Otra vez... hoy los acompaño y ustedes me acompañan”, dijo en su última publicación de Instagram. Y, por supuesto, cerró con un latiguillo que grabó a fuego en la televisión argentina: “¡Cambiame la música!”.

Quién era Johnny Allon, un artista que siempre estuvo vinculado a la música

Allon siempre estuvo involucrado a la música. No solo fue cantante de rock, sino que también fue gerente de televisión de CBS Columbia. Además, fue dueño de varias discotecas como Skylab de San Justo y Tigre, y de Cachaquísimo Bailable.

“Cuatro años estuve en La Cueva. La Balsa la hizo Tanguito, pero como estaba siempre mambeado… La Cueva fue mi primer boliche. En mis mejores épocas supe manejar 33 boliches”, contó en una entrevista que concedió a Clarín en septiembre de 2019.

Más allá de que siempre tuvo una excelente relación con los artistas, nunca se pudo borrar la fama de “mufa” que le adjudicó la figura más importante del rock nacional. “Charly García se había separado de Daniel Grinbank y grababa con CBS. Nos encontramos de casualidad y como yo me ocupaba de hacer videos, la persona que estaba conmigo, no importa el nombre, le sugirió que yo hiciera un video suyo”, le dijo a Clarín.

Y agregó: “Él se puso medio loquito y empezó ‘¡qué va a hacer este... qué va a hacer...!’. Lo paré en seco: ‘Lo de ‘este’ no va conmigo, che. Respetame’. Siguió medio zarpado diciendo no sé qué cosa y lo empujé. Estábamos en una escalera y si no se mató fue de casualidad. Lo empujé de la bronca, de la ira que me agarró por cómo me trataba”.

“En esa época, los 80, el episodio tuvo una pequeña trascendencia, el me reputeó, pero todo quedó ahí hasta que García fue a un programa del ‘Rock&Pop’ y dijo lo que dijo. Que yo era mufa”, concluyó.