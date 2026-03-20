Chuck Norris, el legendario actor de películas de acción, falleció a los 86 años luego de haber sido internado por una emergencia médica en Hawái. Según una publicación en su cuenta de Instagram, la leyenda del cine de acción murió la mañana del jueves 20 de marzo, sin que se revelara la causa de su deceso.

"Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz", indica el comunicado.

El mensaje también resaltó el legado personal y profesional de Norris.

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", expresaron.

También agradecieron las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores, especialmente tras conocerse su hospitalización. Indicaron que el apoyo y las oraciones fueron importantes durante ese momento.

Finalmente, pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo.