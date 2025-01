Siempre con energía, con el brío de disfrutar de sus pasiones. Motivada en descansar en un destino que la representa, en el que se siente plena, Mirtha Legrand armó las valijas y se instaló en Mar del Plata, la ciudad balnearia por excelencia, que tanto la atrapa y estimula.

La diva se acercó a varias obras de teatro, con su simpleza y humildad para alimentar su alma con ese arte tan único, en el que la magia sucede sobre las tablas. Empero, en las últimas semanas se ausentó de dos piezas que había confirmado su asistencia y activó la preocupación.

Algo sucedió con Mirtha y se vincula con un incidente físico, una complicación que la sumió en un descanso. Por eso el cronista de Intrusos le consultó: “La semana pasada la diva suspendió dos veces una salida al teatro, muchos estaban preocupados. Nos contó qué pasó, tuvo un pequeño accidente”.

Sin preámbulos, ni misterios, admitió toda la problemática que padeció en La Feliz: “Se me rompió un diente comiendo una tostada, pero ya pasó. No me operaron como dijeron por ahí, estoy perfecta gracias a Dios”. Así como confirmó la necesidad de atención especializada: “Además me hicieron un tratamiento de conducto”.

En esa charla con los medios, la diva profundizó respecto a su estado de salud: “Así que tengo un poquito hinchado todavía. Pero bueno, ya está, ya pasó. No me pegaron, no pasó nada, como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios. Voy a seguir viendo obras…”.

A pesar del incordio, de esa sorpresiva intervención odontológica, se encargó de fomentar el turismo en las playas argentinas y enfatizó: "Creo que la temporada ha repuntado mucho, llegó mucha gente. Hay gente en Mar del Plata, para los que dicen que no hay… ¡Hay gente!".