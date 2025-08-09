Un extraño y violento incidente ocurrió en las calles de barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe.

Todo se desarrolló durante la madrugada de este sábado, en inmediaciones de donde se cruzan las calles Sarmiento y Llerena.

La policía se puso en alerta cuando algunos vecinos de la zona comenzaron a llamar a la Central de Emergencias 911.

Se escuchaban detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico se apresuró para llegar y sorprendieron allí a un sospechoso, un hombre de 43 años que tenía en su poder un revólver calibre .22 con gran cantidad de municiones del mismo calibre.

El sujeto fue aprehendido y trasladado hasta la Seccional 3a de barrio Candioti, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.